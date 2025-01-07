Dying Light: The Beast сохранит уникальность франшизы благодаря новым механикам

Таймон Смектала, директор франшизы Dying Light, рассказал о том, как при разработке Dying Light: The Beast придерживались концепции любимой фанатами игры. Даже вводя новые механики, такие как огнестрельное оружие и транспорт, студия постаралась сохранить классические элементы в неизменном виде.

По словам Смекталы, огнестрельное оружие и транспортные средства добавляют новые слои в игровой процесс. Оружие мощное, но разработчики ограничили запас боеприпасов, чтобы заставить игроков тщательно продумывать стратегию. Используя транспортные средства, можно быстро перемещаться по карте, но при этом необходимо проводить техническое обслуживание, делать дозаправку и ремонт, что привносит в игру элемент выживания.

«Мы по-прежнему ставим паркур в основу исследования и боя, - говорит Смектала. Во многих местах требуется творческий подход к передвижению, а значит, транспортные средства не смогут заменить характерную для игры вертикальную и динамичную мобильность».

Смектала рассказал, что в дополнение к огнестрельному оружию и транспортным средствам в игре появятся гранатометы и огнеметы. Эти элементы расширяют набор возможностей для решения задач в Dying Light: The Beast. При этом разработчики постарались тщательно сбалансировать эти дополнения, чтобы не нарушить саму суть игры.

Директор франшизы подчеркнул, что Techland стремится решать сложные проблемы. Они предлагают игрокам инструменты и свободу в поиске творческих решений. Dying Light: The Beast является продолжением концепции франшизы и одновременно открывает новые возможности, которые значительно обогатят игровой опыт.

Dying Light: The Beast выйдет в 2025 году на ПК, PS4, PS5, X-One и Xbox X|S.