Dying Light: The Beast удивит фанатов. Techland меняет правила игры и выпускает новое издание

Dying Light: The Beast готовится к масштабному обновлению. Игра получит солидную порцию контента, внедрение которого знаменует собой открытие новой главы в истории игры для Techland.

В этот четверг, 26 марта, Dying Light: The Beast получит крупное обновление с бесплатным дополнением под названием «Восстановленная Земля». Этот новый формат игрового процесса призван поддерживать интерес игроков.

Цель режима «Восстановленная земля», как следует из названия, — постепенно восстановить карту до её доапокалиптического состояния. Поэтому новый режим по-прежнему фокусируется на выживании, но также меняет правила игры. Вкратце, враги и припасы не восстанавливаются, а выполненные действия нельзя повторить.

Интересно, что разработчики подготовили дополнительное испытание для самых требовательных игроков: с помощью дополнительной функции игрокам придётся проходить испытание с одной жизнью. Смерть удаляет файл сохранения, поэтому повторная попытка потребует полного переигрывания. Кроме того, в игре появятся новые испытания на вождение, требующие от игроков своевременного уничтожения заражённых врагов и достижения пункта назначения после выбора оптимального маршрута. Более того, разработчики анонсировали новые улучшения, включая улучшение освещения и производительности, новые варианты отделки и случайные события.

Как видите, Dying Light: The Beast получит ряд значительных обновлений, поэтому Techland посчитала это событие важным, способным дать игре вторую жизнь. По этой причине игра получит новое издание, известное как «окончательное издание», поскольку оно включает в себя не только базовую игру и дополнение «Восстановленные земли», но и весь контент, вышедший после релиза.