Dying Light: The Beast в Японии подверглась сильной цензуре: никакой расчленёнки и намёков на обнажёнку

Издание GameSpark сообщает о том, что студии Techland пришлось изменить Dying Light: The Beast для выпуска игры в Японии. Чтобы получить хотя бы рейтинг 18+ для выпуска игры, по требованию регулятора из игры убрали изображения внутренних органов, сцены расчленения, намёки на обнажёнку и изменили дизайн заражённых-женщин.
Любопытно, что цензура затронула не только консольные версии, но и Steam-издание для Японии. Обычно версии для ПК обходят подобные ограничения. Techland не стала комментировать изменения.
Dying Light: The Beast доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.
