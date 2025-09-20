Dying Light: The Beast в Японии подверглась сильной цензуре: никакой расчленёнки и намёков на обнажёнку

Издание GameSpark сообщает о том, что студии Techland пришлось изменить Dying Light: The Beast для выпуска игры в Японии. Чтобы получить хотя бы рейтинг 18+ для выпуска игры, по требованию регулятора из игры убрали изображения внутренних органов, сцены расчленения, намёки на обнажёнку и изменили дизайн заражённых-женщин.

Любопытно, что цензура затронула не только консольные версии, но и Steam-издание для Японии. Обычно версии для ПК обходят подобные ограничения. Techland не стала комментировать изменения.

Dying Light: The Beast доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.