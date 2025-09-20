ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 583 оценки

Dying Light: The Beast в Японии подверглась сильной цензуре: никакой расчленёнки и намёков на обнажёнку

AceTheKing AceTheKing

Издание GameSpark сообщает о том, что студии Techland пришлось изменить Dying Light: The Beast для выпуска игры в Японии. Чтобы получить хотя бы рейтинг 18+ для выпуска игры, по требованию регулятора из игры убрали изображения внутренних органов, сцены расчленения, намёки на обнажёнку и изменили дизайн заражённых-женщин.

Любопытно, что цензура затронула не только консольные версии, но и Steam-издание для Японии. Обычно версии для ПК обходят подобные ограничения. Techland не стала комментировать изменения.

Dying Light: The Beast доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.

28
28
Комментарии:  28
Ваш комментарий
Енот Херсонский

Это в стране, где стоят аппараты с бу женскими трусиками? Это в стране, где на телевидении показывают всякую дичь? Забавные Японцы всётаки )

22
or-i-on

Ты не понимаешь, это другое!

p.s. - самый яркий пример двойных стандартов.

16
Costollom
Это в стране, где стоят аппараты с бу женскими трусиками?

Это уже даже не просто фейк, а синоним какой-то народной глупости — стереотип, который будет жить веками.

12
Costollom or-i-on
p.s. - самый яркий пример двойных стандартов.

Это пример глупости. Люди насмотрятся хентая и верят, что так оно и есть по всей Японии, что "красивых школьниц тентакли еб.т".

8
Alex40001

так стоп в японии? цензуре? это как?

7
Costollom

В порно замыливают. Хентай с полосками.

1
Gwen Rich

Какие же эти все китайози и япошки ранимие, все под них нужно постоянно переделивать, они наверное даже думают что внутри человека вместо органов просто обычное желе со вкусом клубники😁.

Как они вообще умудряются розмножатся, если у них вызывает отвращение обнаженка в играх и фильмах.

5
HellmaN69

Бедные японцы, никакого развлечения)))

4
KnowingVaelin

менять регион стима -больше нет вариантов

1
MrDork

Кишки и обнаженку чёрными палочками зацензурили?

4
NeroTrion

Нужно было японцам Sims вместо DL отправить.

3
jax baron

В настройках тоже про обножонку заметил, а пальцем можно тыкать где она?

2
Alex40001

ну наверно зомбоки голые бегать будут

2
jax baron Alex40001

мужики да, остальных не увидел - и в штанах елдами всё ровно не машут

1
ViksOne

Вспоминается японское видео девочки и осьминог

2
KnowingVaelin

Ну правильно, ибо все япошки играют ссаный марио зельды кирби - агуша гейминг кароче. Если им показать кровь, расчлененку, этих соевых лошков припадок хватит😂 до сих пор удивляюсь как они из самураев, милитаристких захватчиков, плохих, крутых ребят😎 привратились в нацию омежек🤮))

2
CrummyLorcan

ну зато гомиков и пидаров а всякое го вно в законе

2
