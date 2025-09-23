Dying Light: The Beast возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 16 по 23 сентября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
В новом чарте продаж Steam произошли заметные изменения: лидерство захватила свежая игра Dying Light: The Beast, сумевшая обойти конкурентов и закрепиться на вершине после релиза. Ранее впечатляющие старты Borderlands 4 и Hollow Knight: Silksong не позволили им удержать позиции — обе игры сдали позиции в топ-10.
Среди новинок в десятке также выделяется Jump Space, предлагающий динамичный геймплей и быстрые сражения, а классикой продолжает оставаться Cyberpunk 2077, демонстрируя стабильный интерес игроков спустя годы после выхода. Сервисные проекты не остались без внимания: Helldivers 2 вновь напомнил о себе, поддерживая активное сообщество.
Любопытно, что в топ-10 сразу три позиции представлены по предварительным заказам. Это EA Sports FC 26, SILENT HILL f и Battlefield 6, что указывает на высокий интерес к будущим релизам и готовность фанатов инвестировать заранее.
- Dying Light: The Beast
- EA Sports FC 26
- Borderlands 4
- Steam Deck
- Jump Space
- Cyberpunk 2077
- SILENT HILL f
- Hollow Knight: Silksong
- Battlefield 6
- Helldivers 2
Ой, а Позорлендс 4 уже вылетел? А что случилось??? Ааа, наверное все продажи на консолях где 35фпс и вылеты, да да.
по пику онлайна в стиме битс не разу не обогнал даже борду
А последнее самостоятельное обновление к бороде обогнал? Ой, не хотел фанату бороду по больному. 300к это на 30к больше чем у ду2, что является абсолютным позором учитывая разницу в маркетинге и бюджете.
Хотя мне и без того жаль 300к бедолаг которые без 5090 просто сидят и терпят в 4 бороде низкий фпс и статтеры каждые 2s.
я фанат игр, а не конкретных, я прошел больше 1000 игр с 2000 года, борду я прошел в 2к в 100 фпс на средне высоких настройках
кстати я прошел борду и битс один из первых во всем мире, это мое хобби играть и проходить игры, а твое хобби хейтить, ибо у тебя даже компа нету, а у меня есть комп, и куча времени, в этом и вся разница ботик с ютуба