Dying Light: The Beast возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 16 по 23 сентября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

В новом чарте продаж Steam произошли заметные изменения: лидерство захватила свежая игра Dying Light: The Beast, сумевшая обойти конкурентов и закрепиться на вершине после релиза. Ранее впечатляющие старты Borderlands 4 и Hollow Knight: Silksong не позволили им удержать позиции — обе игры сдали позиции в топ-10.

Среди новинок в десятке также выделяется Jump Space, предлагающий динамичный геймплей и быстрые сражения, а классикой продолжает оставаться Cyberpunk 2077, демонстрируя стабильный интерес игроков спустя годы после выхода. Сервисные проекты не остались без внимания: Helldivers 2 вновь напомнил о себе, поддерживая активное сообщество.

Любопытно, что в топ-10 сразу три позиции представлены по предварительным заказам. Это EA Sports FC 26, SILENT HILL f и Battlefield 6, что указывает на высокий интерес к будущим релизам и готовность фанатов инвестировать заранее.