Dying Light: The Beast впервые получила максимальную скидку 50% в Steam в рамках распродажи серии Dying Light

В цифровом магазине Steam стартовала крупная распродажа всей серии Dying Light от студии Techland. В рамках акции скидки получили игры и дополнительный контент франшизы, включая её последнюю часть — Dying Light: The Beast.

Особенно выгодное предложение досталось Dying Light: The Beast — впервые с момента релиза игра получила скидку 50%, которая стала для неё максимальной. Ранее Techland уже проводила акции со снижением стоимости проекта: например, в ноябре 2025 года разработчики официально объявили о первой скидке на игру, а во время летней распродажи Steam 2026 года The Beast вновь обновила свой исторический минимум.

Dying Light: The Beast вышла 18 сентября 2025 года и стала новой главой серии с вернувшимся Кайлом Крейном в роли главного героя. События разворачиваются в Кастор Вудс, а игровой процесс сочетает исследование открытого мира, паркур, сражения с заражёнными и элементы хоррора на выживание. Проходить игру можно как в одиночку, так и в кооперативе.

Для тех, кто давно хотел познакомиться с Dying Light или пополнить коллекцию играми серии, нынешняя акция может стать подходящим поводом. Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 26 сентября.