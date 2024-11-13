Dying Light: The Beast за 10 недель попала в список желаний более 1 миллиона игроков

Грядущая Dying Light: The Beast от студии Techland, как ожидается, будет во многом опираться на игры в жанре survival horror. Директор серии подтвердил это в недавнем интервью. А еще стало известно, сколько людей добавили игру в свой список желаний.

Студия Techland объявила, что Dying Light: The Beast попала в списки желаний одного миллиона игроков в течение 10 недель после анонса. Результат такого уровня был достигнут самыми быстрыми темпами за всю историю серии, и польская компания-разработчик выразила восторг по поводу «невероятной поддержки» со стороны фанатов.

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Dying Light: The Beast - это самостоятельный спин-офф, в котором происходящее разворачивается в сельской местности, вдали от плотной городской застройки городов Харран и Вилледор. События игры разворачиваются спустя 13 лет после событий первой части Dying Light, где игрокам предстоит взять под свой контроль суровую, потрепанную временем версию Кайла Крейна.

Dying Light: The Beast выйдет на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xboxy Series X/S и PlayStation 5.