Dying Light: The Kyle Crane Collection впервые получила максимальную скидку 61% в Steam

Techland запустила новую скидочную кампанию на комплект The Kyle Crane Collection в цифровом магазине Steam.

В рамках текущей распродажи скидка на набор достигла 61% — это максимальный показатель для The Kyle Crane Collection с момента появления комплекта в магазине. В состав сборника входят Dying Light Essentials Edition и Dying Light: The Beast.

Таким образом, комплект объединяет две главы истории Кайла Крейна. Оригинальная Dying Light знакомит игроков с героем и событиями в заражённом Харране, тогда как Dying Light: The Beast возвращает Крейна в качестве главного героя и продолжает его историю уже в новой локации Кастор-Вудс. Обе игры сочетают исследование открытого мира, паркур, сражения с заражёнными и характерную для серии смену дня и ночи.

Dying Light: The Beast является самостоятельной игрой и не требует прохождения предыдущих частей, однако Techland отмечает, что знакомство с оригинальной Dying Light позволяет получить дополнительный контекст для истории Кайла Крейна.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 9 ноября.