Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 955 оценок

Энтузиаст исправил самый раздражающий момент в Dying Light: The Beast с помощью мода

Gutsz Gutsz

Сообщество талантливых мододелов полностью оправдало доверие игроков. Практически сразу после релиза Dying Light: The Beast для игры стали появляться самые разные моды от замены моделей и до исправлений некоторых неудачных механик. Сегодня появилась самая полезная модификация, которая устраняет максимально раздражающий момент в зомби-экшне. Работа от энтузиаста снижает частоту навязчивых «хватаний» зомби в Dying Light: The Beast — той самой анимации, что прерывает паркур и превращает забег в очередной QTE.

Dying Light: The Beast "Мод против постоянных захватов - VAXIS's Don't Grab Me"

В базовой версии игры рядовые инфицированные двигаются медленно и бьют слабо, но хватаются за героя слишком часто и словно «издалека» — из-за щедрого невидимого радиуса. Результат известен: даже если вы несётесь по крышам и переулкам, любой шатающийся мертвец способен притянуться как магнит и остановить вас на месте, заставляя отбиваться кнопкой. Для игры, где темп и непрерывность передвижения — половина удовольствия, это быстро начинает раздражать.

Мод предлагает два варианта настройки проблемы:

  • версия «помягче» урезает вероятность захвата примерно на 50% — хватания остаются, но куда реже;
  • радикальная сборка снижает их частоту примерно до 5%, почти полностью убирая случайные «магнитные объятия» во время бега.

Важно, что мод не отключает механику полностью: в узких коридорах, при ошибках позиционирования или в плотной толпе хватания всё ещё возможны — но перестают ломать ритм каждого забега по городу. Для тех, кто предпочитает упор на паркур и тактическое позиционирование, это ощутимое улучшение комфорта без ущерба базовой угрозе ночи и особых инфицированных.

Игроки уже отмечают, что с модом исчезает ощущение «резинки» на руках зомби: невидимый радиус будто подрезали до здравого минимума, а бои реже прерывают движение. Если вас тоже бесил этот элемент, Don’t Grab Me — аккуратное временное решение, пока разработчики решают, стоит ли трогать параметр на официальном уровне.

9
9
Комментарии:  9
askazanov

Мод бы на то чтобы они вообще не возраждались , чтобы можно было всех перебить - вотэто было отличная тема!

6
Юрий Пенкин

кстати тоже бесит их бесконечный респаун из каждой дырки

6
Old-Waldemar

Кстати да, взять практически любую игру про зомби, откуда их вообще столько, вся эта эпидемия ведь не начинается в один миг, много же людей покидает города и сколько там остаётся человек, но их обязательно будет прям толпа, хотя и при жизни столько людей на одном месте не сыщешь, понятно что сделано это чтоб игра не наскучила и не ходить по пустым улицам, но всё же...

jax baron

я бы такую фишку хотел бы в dead rising а то не понятно от куда на 3 ляма зомби (в магазине и по сюжету) народу лямов на 100.

1
Лидер Мур PREMIUM GAMER

абилка прыжок по головам зомби + заточки = вся игра пройдена и все эти захваты никак не напрягли

4
трах_микроволновки

а если хочется просто побить зомбу а он кусается

6
jax baron

самый раздражающий момент в Dying Light: The Beast - для меня, это малый разновидность зомби и охота за гг, хотелось что все виды бегали за тобой.

2
Иваныч из Тулы

Как говориться: разработчик не может, модер поможет.

1
SoRaS3

Прочитал инструкцию в игре.

Там есть кнопка Анти-захват. ))

Как по мне, игру ещё чутка править надо. Балансить.