Энтузиаст исправил самый раздражающий момент в Dying Light: The Beast с помощью мода

Сообщество талантливых мододелов полностью оправдало доверие игроков. Практически сразу после релиза Dying Light: The Beast для игры стали появляться самые разные моды от замены моделей и до исправлений некоторых неудачных механик. Сегодня появилась самая полезная модификация, которая устраняет максимально раздражающий момент в зомби-экшне. Работа от энтузиаста снижает частоту навязчивых «хватаний» зомби в Dying Light: The Beast — той самой анимации, что прерывает паркур и превращает забег в очередной QTE.
В базовой версии игры рядовые инфицированные двигаются медленно и бьют слабо, но хватаются за героя слишком часто и словно «издалека» — из-за щедрого невидимого радиуса. Результат известен: даже если вы несётесь по крышам и переулкам, любой шатающийся мертвец способен притянуться как магнит и остановить вас на месте, заставляя отбиваться кнопкой. Для игры, где темп и непрерывность передвижения — половина удовольствия, это быстро начинает раздражать.
Мод предлагает два варианта настройки проблемы:
- версия «помягче» урезает вероятность захвата примерно на 50% — хватания остаются, но куда реже;
- радикальная сборка снижает их частоту примерно до 5%, почти полностью убирая случайные «магнитные объятия» во время бега.
Важно, что мод не отключает механику полностью: в узких коридорах, при ошибках позиционирования или в плотной толпе хватания всё ещё возможны — но перестают ломать ритм каждого забега по городу. Для тех, кто предпочитает упор на паркур и тактическое позиционирование, это ощутимое улучшение комфорта без ущерба базовой угрозе ночи и особых инфицированных.
Игроки уже отмечают, что с модом исчезает ощущение «резинки» на руках зомби: невидимый радиус будто подрезали до здравого минимума, а бои реже прерывают движение. Если вас тоже бесил этот элемент, Don’t Grab Me — аккуратное временное решение, пока разработчики решают, стоит ли трогать параметр на официальном уровне.
Мод бы на то чтобы они вообще не возраждались , чтобы можно было всех перебить - вотэто было отличная тема!
кстати тоже бесит их бесконечный респаун из каждой дырки
Кстати да, взять практически любую игру про зомби, откуда их вообще столько, вся эта эпидемия ведь не начинается в один миг, много же людей покидает города и сколько там остаётся человек, но их обязательно будет прям толпа, хотя и при жизни столько людей на одном месте не сыщешь, понятно что сделано это чтоб игра не наскучила и не ходить по пустым улицам, но всё же...
я бы такую фишку хотел бы в dead rising а то не понятно от куда на 3 ляма зомби (в магазине и по сюжету) народу лямов на 100.
абилка прыжок по головам зомби + заточки = вся игра пройдена и все эти захваты никак не напрягли
а если хочется просто побить зомбу а он кусается
самый раздражающий момент в Dying Light: The Beast - для меня, это малый разновидность зомби и охота за гг, хотелось что все виды бегали за тобой.
Как говориться: разработчик не может, модер поможет.
Прочитал инструкцию в игре.
Там есть кнопка Анти-захват. ))
Как по мне, игру ещё чутка править надо. Балансить.