Энтузиаст исправил самый раздражающий момент в Dying Light: The Beast с помощью мода

Сообщество талантливых мододелов полностью оправдало доверие игроков. Практически сразу после релиза Dying Light: The Beast для игры стали появляться самые разные моды от замены моделей и до исправлений некоторых неудачных механик. Сегодня появилась самая полезная модификация, которая устраняет максимально раздражающий момент в зомби-экшне. Работа от энтузиаста снижает частоту навязчивых «хватаний» зомби в Dying Light: The Beast — той самой анимации, что прерывает паркур и превращает забег в очередной QTE.

В базовой версии игры рядовые инфицированные двигаются медленно и бьют слабо, но хватаются за героя слишком часто и словно «издалека» — из-за щедрого невидимого радиуса. Результат известен: даже если вы несётесь по крышам и переулкам, любой шатающийся мертвец способен притянуться как магнит и остановить вас на месте, заставляя отбиваться кнопкой. Для игры, где темп и непрерывность передвижения — половина удовольствия, это быстро начинает раздражать.

Мод предлагает два варианта настройки проблемы:

версия «помягче» урезает вероятность захвата примерно на 50% — хватания остаются, но куда реже;

— хватания остаются, но куда реже; радикальная сборка снижает их частоту примерно до 5%, почти полностью убирая случайные «магнитные объятия» во время бега.

Важно, что мод не отключает механику полностью: в узких коридорах, при ошибках позиционирования или в плотной толпе хватания всё ещё возможны — но перестают ломать ритм каждого забега по городу. Для тех, кто предпочитает упор на паркур и тактическое позиционирование, это ощутимое улучшение комфорта без ущерба базовой угрозе ночи и особых инфицированных.

Игроки уже отмечают, что с модом исчезает ощущение «резинки» на руках зомби: невидимый радиус будто подрезали до здравого минимума, а бои реже прерывают движение. Если вас тоже бесил этот элемент, Don’t Grab Me — аккуратное временное решение, пока разработчики решают, стоит ли трогать параметр на официальном уровне.