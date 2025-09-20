Фанаты Dying Light: The Beast уже устали от "магнитных" захватов зомби

Dying Light: The Beast, похоже, будет настоящим хитом для Techland, став самой обсуждаемой игрой в серии и эталоном того, как должны работать игры для ПК после запуска. Более того, фанатам игра тоже нравится, хотя один элемент начинает собирать критику — это цепляющиеся зомби.

Например, пользователь Reddit под ником KJ00R недавно написал в сабреддите Dying Light о том, что захваты в этой игре кажутся «неправильными», отметив, что захваты зомби на этот раз кажутся более «притягивающимися».

В видео, сопровождающем пост KJ00R, можно увидеть, как игрок собирается сразиться с зомби один на один, но зомби тут же бросается на него, игнорирует его удар ногой и всё равно хватает. В ответах на пост почти каждый второй игрок жалуется на то, как часто зомби хватают вас в The Beast, и на то, что дальность захвата зомби также кажется несправедливой.

Пользователь под ником The_Dogeboi говорит, что дальность захватов кажется плохой «практически в каждой схватке», а также есть много жалоб на то, что анимация атаки отменяется захватами, даже если оружие попало по зомби, с которым он сражается. Один из игроков утверждает, что его «бесцеремонно схватили в воздухе», когда он прыгал между двумя крышами.

Похоже, почти все считают, что зомби слишком сильно хватают и имеют неравный радиус захвата, поэтому, будем надеяться, Techland учтёт эту критику и немного смягчит её в патче после релиза. К счастью, большинство жалоб на эти захваты также предваряют тем, что это всего лишь придирки, и что The Beast — отличная игра.