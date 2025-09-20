Фанаты Dying Light: The Beast уже устали от "магнитных" захватов зомби

Dying Light: The Beast, похоже, будет настоящим хитом для Techland, став самой обсуждаемой игрой в серии и эталоном того, как должны работать игры для ПК после запуска. Более того, фанатам игра тоже нравится, хотя один элемент начинает собирать критику — это цепляющиеся зомби.
Например, пользователь Reddit под ником KJ00R недавно написал в сабреддите Dying Light о том, что захваты в этой игре кажутся «неправильными», отметив, что захваты зомби на этот раз кажутся более «притягивающимися».
В видео, сопровождающем пост KJ00R, можно увидеть, как игрок собирается сразиться с зомби один на один, но зомби тут же бросается на него, игнорирует его удар ногой и всё равно хватает. В ответах на пост почти каждый второй игрок жалуется на то, как часто зомби хватают вас в The Beast, и на то, что дальность захвата зомби также кажется несправедливой.
Пользователь под ником The_Dogeboi говорит, что дальность захватов кажется плохой «практически в каждой схватке», а также есть много жалоб на то, что анимация атаки отменяется захватами, даже если оружие попало по зомби, с которым он сражается. Один из игроков утверждает, что его «бесцеремонно схватили в воздухе», когда он прыгал между двумя крышами.
Похоже, почти все считают, что зомби слишком сильно хватают и имеют неравный радиус захвата, поэтому, будем надеяться, Techland учтёт эту критику и немного смягчит её в патче после релиза. К счастью, большинство жалоб на эти захваты также предваряют тем, что это всего лишь придирки, и что The Beast — отличная игра.
Древо умений бы разнообразить, а если серьёзно , для игры без денуво , с русской озвучкой и нормальной оптимизацией(ну про озвучку сугубо для нас) , зомби "магниты" это мелочи . А вот количество прыгунов при погоне это жесть, как и просто неконтролируемый спавн зомби около вас. Ещё и стамины маловато будет.
Липнущие зомби )))
"Древо умений бы разнообразить" - вот правда
"А вот количество прыгунов при погоне это жесть, как и просто неконтролируемый спавн зомби около вас" - а вот тут фанаты просили - ну они и сделали.
Магнитные захваты за бубенцы - что б в лишний раз подчеркнуть наличие стальных шаров у комьюнити
крутая игрушка! прохожу с удовольствием. баги конечно есть, но не особо напрягают. например, у меня иногда смена дня и ночи пропадает. либо всё время день, либо все время ночь. помогает только перезаход в игру
блин видео посмотреть, ещё надо угарнуть за стенку уйти
а вообще правда - зомби к тебе правда тянуться как то странно (я ещё вчера заметил, пока не играл тестил), и стелс работает плохо - они за 3 метра знают где ты и в какой позе.
Не плохо а хорошо, ибо по запаху ориентируются
да но со стороны игрока плохо, так как у этих детектед срабатывает заранее
Да чет такое есть, но игра чистое длс за фуллпрайс, ничего нового кроме сюжета и режима биста не привнесли, карта тоже новая, но контент по старому типу дл2 с вышками и зачисткой. короче печально ;(
Ещё есть магнитные переходы из далека в несколько метров, в узкие проходы, прям в руки зомби)))
Халтурка уровня The Following, только там хотя бы имели совесть продавать это как DLC, а не как "новую игру" за фуллпрайс. Тут же из аддона сделали отдельный тайтл - чисто ради ценника. Ну что, аплодисменты стоя, отделу по доению игроков, гениальный мув. За русскую озвучку - респект, это реально приятно. Но вот за попытку выдать расширенное DLC за полноценный релиз - жирнейший диз. Чувствую себя не игроком, а инвестором чьей-то жадности.