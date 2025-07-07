Геймдиректор Dying Light: The Beast обещает кровавую расчлененку в игре, разнообразное оружие и хардкор

Серия Dying Light никогда не боялась показывать кровь, мясо и отрубленные конечности, но в грядущей Dying Light: The Beast разработчики из Techland решили сделать шаг вперёд и предложить нечто большее, чем просто зомби-хак-н-слэш. По словам геймдиректора серии Тимона Смекталы, новая игра будет не только зрелищной и жестокой, но и потребует тактического подхода, умного выживания и расчета.

В недавнем интервью для Game Rant Смектала подчеркнул, что "всё ещё есть кровавая сочность, но бои стали сложнее, а ресурсы — намного ограниченнее". Игрокам предстоит не только рубить врагов направо и налево, но и выбирать: сражаться, убегать или использовать окружение и паркур в свою пользу. Особенно это важно в условиях, когда не каждый бой приведёт к победе — иногда обход зомби оказывается единственным шансом на выживание в этом суровом мире.

Разработчики также серьёзно поработали над детализацией боевой системы. Траектории ударов оружия теперь просчитаны до мелочей — врагов можно разрубать на части с хирургической точностью, а их реакция будет зависеть от типа, веса и способа нанесения удара. Смектала обещает, что это создаст "непредсказуемый спектакль насилия" на глазах у игрока.

Techland также переосмыслила поведение врагов-людей. Если в Dying Light 2 они казались безмозглыми камикадзе, то теперь ИИ бойцов станет умнее и опаснее, включая как ближний бой, так и стрельбу. Особенно трудной задачей стало внедрение стреляющих противников: "Мы не прикасались к стрельбе почти десять лет, так что пришлось строить всё с нуля", — отметил геймдиректор.

И всё же Dying Light: The Beast — это не только про новые уровни расчленёнки. Игра предложит широкий арсенал оружия, тактические гаджеты, возможности отвлечения противников и уникальные способности "Зверя", которыми игрок сможет пользоваться как в бою, так и в исследовании мира. Всё это вместе придаёт игре глубину, которой прежде в серии не было.

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.