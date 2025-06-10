Глава Techland убежден, что Dying Light: The Beast будет "лучшей Dying Light" на сегодняшний день

Dying Light: The Beast оставит позади все, что присуще Dying Light 2 - людный город, множество персонажей и странные варианты диалогов - и вместо этого станет прямым продолжением оригинальной Dying Light с вернувшимся протагонистом Кайлом Крейном.
О допущенных Techland ошибках при создании Dying Light 2 в интервью PC Gamer сдержанно рассказал директор франшизы Таймон Смектала. По словам главы Techland, в процессе разработки Dying Light 2 в компании «забыли» что именно делало серию уникальной, так что Dying Light: The Beast поможет вернуть все на круги своя:
«В [Dying Light 1] нам действительно удалось создать игру, в которой каждая деталь сочеталась друг с другом, и, возможно, мы не оценили это в достаточной степени», - сказал он. При создании Dying Light 2 мы забыли об этом, а игроки, которые должны быть ближе всего к нашим сердцам, говорили, что в игре пропала острота, пропала угроза, пропал ужас, пропало напряжение».
Так что Techland приняла эти отзывы и переработала их в The Beast, взяв за образец оригинал Dying Light:
«Ориентиром, по которому мы постоянно сравниваем полученные впечатления и сбалансировать их, служит Dying Light 1. В той игре вы действительно чувствовали себя в огромном городе, окруженном зомби».
Если рассуждать логически, то Dying Light: The Beast - это усовершенствование, своего рода «духовное переосмысление» Dying Light 2. А по мнению Смекталы, это «лучшая Dying Light, которую мы когда-либо делали».
Dying Light: The Beast выйдет 22 августа.
Глава Techland был убежден, что Dying Light 2 лучше первой. А потом он будет убежден что следующая лучше прошлых и главное чтоб конвейер работал дальше.
Так во второй части сказали что он умер // Илья Кот
"Dying Light" умер во второй части? Возможно...
Не ну если он так верит, рад за него. Но по факту что нового? Ничего. Днём бегай выполняй. Ночью получай люлей. Все три части. // Денис Лежепеков