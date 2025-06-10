Глава Techland убежден, что Dying Light: The Beast будет "лучшей Dying Light" на сегодняшний день

Dying Light: The Beast оставит позади все, что присуще Dying Light 2 - людный город, множество персонажей и странные варианты диалогов - и вместо этого станет прямым продолжением оригинальной Dying Light с вернувшимся протагонистом Кайлом Крейном.

О допущенных Techland ошибках при создании Dying Light 2 в интервью PC Gamer сдержанно рассказал директор франшизы Таймон Смектала. По словам главы Techland, в процессе разработки Dying Light 2 в компании «забыли» что именно делало серию уникальной, так что Dying Light: The Beast поможет вернуть все на круги своя:

«В [Dying Light 1] нам действительно удалось создать игру, в которой каждая деталь сочеталась друг с другом, и, возможно, мы не оценили это в достаточной степени», - сказал он. При создании Dying Light 2 мы забыли об этом, а игроки, которые должны быть ближе всего к нашим сердцам, говорили, что в игре пропала острота, пропала угроза, пропал ужас, пропало напряжение».

Так что Techland приняла эти отзывы и переработала их в The Beast, взяв за образец оригинал Dying Light:

«Ориентиром, по которому мы постоянно сравниваем полученные впечатления и сбалансировать их, служит Dying Light 1. В той игре вы действительно чувствовали себя в огромном городе, окруженном зомби».

Если рассуждать логически, то Dying Light: The Beast - это усовершенствование, своего рода «духовное переосмысление» Dying Light 2. А по мнению Смекталы, это «лучшая Dying Light, которую мы когда-либо делали».

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа.