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Dying Light: The Beast Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 219 оценок

Глава Techland убежден, что Dying Light: The Beast будет "лучшей Dying Light" на сегодняшний день

Gruz_ Gruz_

Dying Light: The Beast оставит позади все, что присуще Dying Light 2 - людный город, множество персонажей и странные варианты диалогов - и вместо этого станет прямым продолжением оригинальной Dying Light с вернувшимся протагонистом Кайлом Крейном.

О допущенных Techland ошибках при создании Dying Light 2 в интервью PC Gamer сдержанно рассказал директор франшизы Таймон Смектала. По словам главы Techland, в процессе разработки Dying Light 2 в компании «забыли» что именно делало серию уникальной, так что Dying Light: The Beast поможет вернуть все на круги своя:

«В [Dying Light 1] нам действительно удалось создать игру, в которой каждая деталь сочеталась друг с другом, и, возможно, мы не оценили это в достаточной степени», - сказал он. При создании Dying Light 2 мы забыли об этом, а игроки, которые должны быть ближе всего к нашим сердцам, говорили, что в игре пропала острота, пропала угроза, пропал ужас, пропало напряжение».

Так что Techland приняла эти отзывы и переработала их в The Beast, взяв за образец оригинал Dying Light:

«Ориентиром, по которому мы постоянно сравниваем полученные впечатления и сбалансировать их, служит Dying Light 1. В той игре вы действительно чувствовали себя в огромном городе, окруженном зомби».

Если рассуждать логически, то Dying Light: The Beast - это усовершенствование, своего рода «духовное переосмысление» Dying Light 2. А по мнению Смекталы, это «лучшая Dying Light, которую мы когда-либо делали».

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
BelievingLeif

Глава Techland был убежден, что Dying Light 2 лучше первой. А потом он будет убежден что следующая лучше прошлых и главное чтоб конвейер работал дальше.

2
Пользователь ВКонтакте

Так во второй части сказали что он умер // Илья Кот

ZAUSA

"Dying Light" умер во второй части? Возможно...

1
Пользователь ВКонтакте

Не ну если он так верит, рад за него. Но по факту что нового? Ничего. Днём бегай выполняй. Ночью получай люлей. Все три части. // Денис Лежепеков