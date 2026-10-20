Глава Techland заявил, что Dying Light: The Beast больше не получит крупных обновлений, и столкнулся с критикой игроков

Глава Techland Павел Марчевка сообщил, что студия не планирует выпускать крупные обновления для Dying Light: The Beast. Об этом он рассказал во время сессии вопросов и ответов в официальном Discord, приуроченной к первой годовщине игры. Ответ разочаровал многих поклонников: пользователи надеялись, что проект продолжит получать новый контент.

По словам Марчевки, Dying Light: The Beast изначально задумывалась как самостоятельная законченная игра, поэтому студия не обещала долгосрочную поддержку. После релиза разработчики всё же выпустили дополнительный контент, включая бесплатный режим Restored Land, но теперь считают проект завершённым. Глава Techland предложил игрокам воспринимать его так же, как оригинальную Dying Light, которая тоже не получает постоянных крупных дополнений.

Марчевка также объяснил, почему многолетняя поддержка игр оказалась не такой эффективной, как рассчитывала компания. По его словам, регулярный выпуск масштабных обновлений отвлекает небольшие команды от разработки новых проектов и может нарушать производственный процесс. При этом игроки ждут частых и качественных обновлений, зачастую бесплатных, что создаёт дополнительную нагрузку на студию. Глава Techland считает, что ожидания аудитории порой слишком высоки.

Отдельно Марчевка заверил, что поддержка Dying Light 2: Stay Human продолжается. Разработчики по-прежнему работают над игрой, причём нынешняя команда поддержки значительно больше той, что занималась первой Dying Light на аналогичном этапе. Однако студия пока не определилась с масштабами поддержки после пятой годовщины сиквела, которая наступит в феврале. Также возвращать вырезанное вступление со Спайком команда не планирует: около четверти игроков пропускали его, а само вступление, по мнению разработчиков, не соответствовало атмосфере основной игры.

Ответы руководителя вызвали заметное недовольство в Discord. Под сообщениями о прекращении крупных обновлений для The Beast пользователи оставляли негативные реакции, грустные эмодзи и символы увядания. Судя по реакции сообщества, многие поклонники рассчитывали на более продолжительную поддержку игры, несмотря на то, что Techland изначально не обещала выпускать для неё контент на протяжении нескольких лет.