Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 2 492 оценки

Горы трупов и мрачные тайны: Techland представила концепт-арт к будущему обновлению Dying Light: The Beast

Gruz_ Gruz_

Польская студия Techland представила новый арт, посвященный грядущему обновлению Dying Light: The Beast, который уже вызвал массу теорий среди фанатов. Мрачная палитра и гора тел зараженных на переднем плане намекают на усиление атмосферы хоррора, которой славилась первая часть серии.

Фанаты предполагают, что тизер предвещает скорое появление режима «Орда» (Horde Mode) или возвращение классических ночных испытаний в духе оригинала, где игрокам придется отбиваться от волн мутантов. Кроме того, в сообществе надеются на появление новых механик скрытности и расширение арсенала огнестрельного оружия, включая пушки с глушителями, о которых игроки просили годами.

Ожидается, что подробности раскроют уже на следующей неделе, так как Techland традиционно делится новостями по вторникам или четвергам.

Neko-Aheron

Люблю горы трупов и крови =3

WerGC

играл играл и надоело

Death to Spies

Будет скидон хороший на Steam версию, обязательно возьму))

jax baron
Шрек и осел vs CD Project

Классная игруха

