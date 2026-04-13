Хотфикс 1.6.2 для Dying Light: Улучшение стабильности и правки режима Restored Land

Dying Light: The Beast Restored получила новый хотфикс 1.6.2, который уже доступен на серверах. Обновление сосредоточено на исправлении ошибок и улучшениях режима Restored Land.

Разработчики внесли ряд изменений, влияющих на стабильность игры, поведение противников и комфорт игрового процесса. Игроков также ждут небольшие улучшения механик и интерфейса.

Основные изменения в обновлении 1.6.2:

После разблокировки определенных безопасных зон (в том числе у эстакады, школы и Стоунхенджа) появляются торговцы с припасами.

Исправлены потенциальные вылеты (краши) при запуске или загрузке режима Restored Land.

Противники будут возрождаться, если не все двери открыты во время зачистки конвоев.

Увеличено расстояние, на котором несобранный лут исчезает навсегда.

Сокращена задержка при открытии карты.

Исправлено отсутствие возможности обыскивать некоторые тела в кустах.

Снижена частота спавна зараженных в определенных локациях.

Улучшена работа таблиц лидеров (leaderboards), включая их обновление и навигацию.

Добавлено больше еды в задании Power Gambit.

Обучение модификации оружия теперь попадает в список руководств после разблокировки.

Уровни оружия из DLC теперь масштабируются в соответствии с легендарными уровнями.

Исправлены ошибки с респавном врагов у скрытых тайников.

Устранена проблема с «зависающими» противниками во время боя.

Исправлено наложение текста в некоторых языковых версиях.

Хотфикс не добавляет новый контент, но значительно повышает стабильность и плавность игры, особенно в режиме Restored Land.