Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 2 551 оценка

Хотфикс 1.6.2 для Dying Light: Улучшение стабильности и правки режима Restored Land

Gruz_ Gruz_

Dying Light: The Beast Restored получила новый хотфикс 1.6.2, который уже доступен на серверах. Обновление сосредоточено на исправлении ошибок и улучшениях режима Restored Land.

Разработчики внесли ряд изменений, влияющих на стабильность игры, поведение противников и комфорт игрового процесса. Игроков также ждут небольшие улучшения механик и интерфейса.

Основные изменения в обновлении 1.6.2:

  • После разблокировки определенных безопасных зон (в том числе у эстакады, школы и Стоунхенджа) появляются торговцы с припасами.
  • Исправлены потенциальные вылеты (краши) при запуске или загрузке режима Restored Land.
  • Противники будут возрождаться, если не все двери открыты во время зачистки конвоев.
  • Увеличено расстояние, на котором несобранный лут исчезает навсегда.
  • Сокращена задержка при открытии карты.
  • Исправлено отсутствие возможности обыскивать некоторые тела в кустах.
  • Снижена частота спавна зараженных в определенных локациях.
  • Улучшена работа таблиц лидеров (leaderboards), включая их обновление и навигацию.
  • Добавлено больше еды в задании Power Gambit.
  • Обучение модификации оружия теперь попадает в список руководств после разблокировки.
  • Уровни оружия из DLC теперь масштабируются в соответствии с легендарными уровнями.
  • Исправлены ошибки с респавном врагов у скрытых тайников.
  • Устранена проблема с «зависающими» противниками во время боя.
  • Исправлено наложение текста в некоторых языковых версиях.

Хотфикс не добавляет новый контент, но значительно повышает стабильность и плавность игры, особенно в режиме Restored Land.

Обновления
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Kubominator

Отлично

1
QueasyRush

на консолях тоже?

Искусственный интеллeкт

я бы с удовольствием поиграл бы в этот режим "Restored Land", но не хочу проходить игру с самого начала. вот бы они его позволили включать тем, кто уже прошел игру и находится в открытом мире после. было бы интересно его зачистить до самого конца. но облом...