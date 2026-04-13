Хотфикс 1.6.2 для Dying Light: Улучшение стабильности и правки режима Restored Land

Dying Light: The Beast Restored получила новый хотфикс 1.6.2, который уже доступен на серверах. Обновление сосредоточено на исправлении ошибок и улучшениях режима Restored Land.
Разработчики внесли ряд изменений, влияющих на стабильность игры, поведение противников и комфорт игрового процесса. Игроков также ждут небольшие улучшения механик и интерфейса.
Основные изменения в обновлении 1.6.2:
- После разблокировки определенных безопасных зон (в том числе у эстакады, школы и Стоунхенджа) появляются торговцы с припасами.
- Исправлены потенциальные вылеты (краши) при запуске или загрузке режима Restored Land.
- Противники будут возрождаться, если не все двери открыты во время зачистки конвоев.
- Увеличено расстояние, на котором несобранный лут исчезает навсегда.
- Сокращена задержка при открытии карты.
- Исправлено отсутствие возможности обыскивать некоторые тела в кустах.
- Снижена частота спавна зараженных в определенных локациях.
- Улучшена работа таблиц лидеров (leaderboards), включая их обновление и навигацию.
- Добавлено больше еды в задании Power Gambit.
- Обучение модификации оружия теперь попадает в список руководств после разблокировки.
- Уровни оружия из DLC теперь масштабируются в соответствии с легендарными уровнями.
- Исправлены ошибки с респавном врагов у скрытых тайников.
- Устранена проблема с «зависающими» противниками во время боя.
- Исправлено наложение текста в некоторых языковых версиях.
Хотфикс не добавляет новый контент, но значительно повышает стабильность и плавность игры, особенно в режиме Restored Land.
на консолях тоже?
я бы с удовольствием поиграл бы в этот режим "Restored Land", но не хочу проходить игру с самого начала. вот бы они его позволили включать тем, кто уже прошел игру и находится в открытом мире после. было бы интересно его зачистить до самого конца. но облом...