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Dying Light: The Beast Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 280 оценок

IGN опубликовали превью Dying Light: The Beast - игра очень сильно напоминает первую часть

Solstice Solstice

Главное из обзора IGN:

  • Общий тон, дизайн зомби, локаций и цветовая палитра отсылает к игре 2015 года.
  • Объекты для взаимодействия во время паркура теперь органично вписаны в мир игры и не выделяются желтой краской, как в сиквеле.
  • От выборов и последствий из сиквела отказались лишь в сюжетной кампании. Игроки все еще будут делать непростые выборы, но лишь в побочных квестах.
  • The Beast во всех аспектах улучшает геймплей сиквела, но в то же время не ощущается DLC, как было запланировано изначально.
  • Также очень сильно ощущался дефицит ресурсов и сражения с ордой зомби являются серьезной проблемой. По крайней мере в самом начале.
  • Появились катсцены от третьего лица, где игрок почти постоянно видит Крейна перед собой.
  • Убрали открытие навыков через прокачку отдельных атрибутов в виде ловкости и силы. Как и в других играх, прокачка теперь осуществляется с помощью особых очков.
  • Вернется крюк-кошка, но вот глайдер пока под вопросом. Techland умалчивает о его возвращении, но по словам журналистов, он и не особо то нужен из-за более открытого ландшафта.
  • Режим зверя получился очень фановый: Крейн рвет зомби буквально на куски.
  • Есть отдельный навык усиленного пинка.
  • Темные зоны, где зомби днем отсыпаются никуда не делись.

Релиз игры состоится 22 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
agula98

Очень жаль, первая часть была калом

Вот вторая мега крутая

16
Wolffe14

не ну что за у тебя слабый байт такой? мне за тебя стыдно стало...

4
Reydriar Dragon

Очень жаль, вторая часть была калом

Вот первая мега крутая

6
saa0891
Очень жаль, первая часть была калом

Этот как раз вторая на релизе была очень хреновой пока её не допилили до состояния и механик первой части, там даже крафта оружия не было, не говоря про тонну других косяков. Конечно сейчас спустя тонну патчей и контента она действительно очень классная, единственное что они так и не сделали это визуальный износ оружия, в первой это смотрелось очень круто.

5
Real Slim Shady

А минусы будут?

5
saa0891

Ну я по любому буду брать, эта серия мне очень нравится, как раз сейчас играю во вторую и только у Techland получаются такие шикарные зомбы, ещё меня очень радует что они учли многие косяки второй части и за что их собственно пинали на релизе. Ну и в принципе это одни из очень не многих разрабов которые поддерживают сингловые игры и выпускают для них тонны контента, различных эвентов и событий на протяжении многих лет.

3
vladimiruss2025

Поэтому я не CryEngine ролик минуту высосали, а как гемплей опять мультяшность, ее скорей всего на юнити делают.

2
ShadowM88

Какой cry engine, какой unity? Что за чушь? У разработчиков свой движок который они модифицируют на протяжении нескольких лет.

2
ka27

Первая классная была, во вторую играть не стали с друзьями, надеюсь на Beast

2
Gridon

По сути это откат к первой части потому что сиквел провалился

1
сигма крутой 999

кайф брат

1
Dark1994

А че они про расчелененку говорили? Она тут точно такая же как во второй части, да и вообще геймплейно разницы 0.

1
Jesse Faden

Посмотрим. вторая часть не сказал бы, что была суперской, в отличие от первой их игры