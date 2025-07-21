IGN опубликовали превью Dying Light: The Beast - игра очень сильно напоминает первую часть

Главное из обзора IGN:
- Общий тон, дизайн зомби, локаций и цветовая палитра отсылает к игре 2015 года.
- Объекты для взаимодействия во время паркура теперь органично вписаны в мир игры и не выделяются желтой краской, как в сиквеле.
- От выборов и последствий из сиквела отказались лишь в сюжетной кампании. Игроки все еще будут делать непростые выборы, но лишь в побочных квестах.
- The Beast во всех аспектах улучшает геймплей сиквела, но в то же время не ощущается DLC, как было запланировано изначально.
- Также очень сильно ощущался дефицит ресурсов и сражения с ордой зомби являются серьезной проблемой. По крайней мере в самом начале.
- Появились катсцены от третьего лица, где игрок почти постоянно видит Крейна перед собой.
- Убрали открытие навыков через прокачку отдельных атрибутов в виде ловкости и силы. Как и в других играх, прокачка теперь осуществляется с помощью особых очков.
- Вернется крюк-кошка, но вот глайдер пока под вопросом. Techland умалчивает о его возвращении, но по словам журналистов, он и не особо то нужен из-за более открытого ландшафта.
- Режим зверя получился очень фановый: Крейн рвет зомби буквально на куски.
- Есть отдельный навык усиленного пинка.
- Темные зоны, где зомби днем отсыпаются никуда не делись.
Релиз игры состоится 22 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC.
Очень жаль, первая часть была калом
Вот вторая мега крутая
не ну что за у тебя слабый байт такой? мне за тебя стыдно стало...
Очень жаль, вторая часть была калом
Вот первая мега крутая
Этот как раз вторая на релизе была очень хреновой пока её не допилили до состояния и механик первой части, там даже крафта оружия не было, не говоря про тонну других косяков. Конечно сейчас спустя тонну патчей и контента она действительно очень классная, единственное что они так и не сделали это визуальный износ оружия, в первой это смотрелось очень круто.
А минусы будут?
Ну я по любому буду брать, эта серия мне очень нравится, как раз сейчас играю во вторую и только у Techland получаются такие шикарные зомбы, ещё меня очень радует что они учли многие косяки второй части и за что их собственно пинали на релизе. Ну и в принципе это одни из очень не многих разрабов которые поддерживают сингловые игры и выпускают для них тонны контента, различных эвентов и событий на протяжении многих лет.
Поэтому я не CryEngine ролик минуту высосали, а как гемплей опять мультяшность, ее скорей всего на юнити делают.
Какой cry engine, какой unity? Что за чушь? У разработчиков свой движок который они модифицируют на протяжении нескольких лет.
Первая классная была, во вторую играть не стали с друзьями, надеюсь на Beast
По сути это откат к первой части потому что сиквел провалился
кайф брат
А че они про расчелененку говорили? Она тут точно такая же как во второй части, да и вообще геймплейно разницы 0.
Посмотрим. вторая часть не сказал бы, что была суперской, в отличие от первой их игры