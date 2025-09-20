Игроки Dying Light: The Beast считают, что Techland "искупила свои грехи"

В четверг, 18 сентября, вышла Dying Light: The Beast — последняя игра вроцлавской студии Techland. Хотя обзоры журналистов предполагали успешное возвращение франшизы, только отзывы игроков могут по-настоящему оценить её приём. И, похоже, у разработчиков есть повод для радости.
В Steam игра может похвастаться целых 90% положительных отзывов из более чем 11 тысяч. Положительные отзывы не ограничиваются Steam. В PlayStation Store средняя оценка составляет 4,8/5 (на основе почти 6000 отзывов). Игроки чаще всего хвалят возвращение к атмосфере и механике первой игры. Много тёплых слов было сказано о боевой системе, которая, по мнению сообщества, наконец-то выглядит так, как и должна была выглядеть во второй части.
В этом жарком много вкусного, Techland. Вы реабилитировались, и я вас за это люблю.
Эта игра возвращается к истокам, на которых строился бренд; ночь снова пугает. Паркур плавный и приятный, и в некоторых элементах всё ещё прослеживается ДНК Dying Light 2. К нему нужно привыкнуть за час-два, но это не отменяет того факта, что игра выглядит великолепно и работает потрясающе.
Однако есть и минус. Хотя негативные комментарии редки, некоторые игроки отмечают, что The Beast всё ещё носит следы проекта, изначально задуманного как дополнение. Некоторые утверждают, что, несмотря на многочисленные преимущества, игра не стоит своих денег. Также сообщалось о проблемах со сменой дня и ночи: некоторые пользователи Reddit сообщают, что система вообще не работает, а часы могут замереть на 8:00 или 19:30.
Стоит, однако, отметить, что отраслевые рецензенты критиковали Dying Light: The Beast в первую очередь за посредственный сюжет и монотонность, которая нарастает по мере прохождения игры. Поделятся ли игроки своим мнением, станет известно после того, как значительная часть из них пройдёт игру – однако их первые впечатления весьма позитивны.
Популярность игры также впечатляет — согласно базе данных Steam, на пике популярности в Dying Light: The Beast одновременно играли более 97 000 человек. Учитывая, что игра также вышла на PS5 и Xbox Series X/S, фактическое число игроков, несомненно, ещё больше.
Да вроде никаких грехов и не было, dying light все серия всегда была калом которую зачем-то расхайпили
1. тех часть дно.
2. Графений дно. Текстуры мыло.
3. Геймплей симулятор ремонта лопаты\трубы.
4. При езде на транспорте, фрейм тайм похож на забор из частокола.
5. Каждый пук в открытом мире провоцирует вызов рендера.
Так, что да, она по всем параметрам хуже борды работает. Если борда с DLSS+FG+Ref работает идеально, то тут лечить и лечить. Но если взять в расчет, то, что, это ДЛЦ ко второй части, со всеми вытекающими, это не лечится, это хроническое.
И нерадивые это сожрали...
одна из лучших игр этого года! 👍👍👍
Я только пролог прошел и хз чё там в плане сюжета и мира но в техническом плане полный посос. Я думал что у меня по дэфолту средние настройки выставились, но как оказалось это ультра, которые не отличаются от средних. Да и по ФПС вопросик есть.
Графика и фпс лучше чем в душниловке kcd2, и на том спс 👍👋
Глаза протри, в ккд2 графика на несколько голов выше, бредишь что-ли)
Я знаю что фанаты этой душнины токсичные и верят в каждое сказанное ими слово, поэтому даже спорить не буду
чем искупила ? Там графика 2004-го года без нормального решейда играть невозможно.
Вы уверены?
Вот например FAR CRY из 2004 года.
Я один не вижу разницу между дл 1 дл 2 и бистом в ночи?
За что хвалить то?
1) Посредственный графон даже на ультрах.
2) Дикие проблемы с освещением. Ночью надо выкручивать яркость, ибо ни черта не видно. А в темных помещениях вообще не видно ни черта, как графику не выкручивай. Только на ощупь.
3) Идиотская система штрафов по опыту за смерть, на сложностях начиная с нормальной. Это не соулс-лайк, блин. Эта игра про паркур, про эсктремальные ночные погони. И нафиг мне надо постоянно терять опыт, которого и так дают копейки?
4) Зато "тру фанаты" наныли про лазанье. Теперь оно вообще не тратит стамину. Виси на руках на уступе хоть сутками.
5) Сюжет пока не впечатляет. И, я могу ошибаться, но я кажется еще в самом начале раскусил главную интригу сюжета игры.
Насчет второго. Тебе бы стоит выходить на улицу ночью без всего освещение, посмотрим как ты будешь бегать по темноте)))))))))))
Чтобы искупить грехи они должны выпустить ремейк второй части с вырезанным контентом от Криса Авеллона, так что нет, никакого искупления. И это я ещё Hellraid им не припоминаю.
А что там за контент от криса бабелона? Вот и я хз.
Искупила? Не ни*уя. Сюжет такой же скучный, боёвка унылая, задания - обычная беготня. Просто теперь вместо нонейм гг вернули Крейна.
Ценник в 3600 рублей за этот сомнительный мусор?
Хз, покупал ультимейт издание 2ки, эту на шару дали.
А другие люди не покупали прикинь! И отдавать деньги как за нормальную полноценную новую игру, за попытку выдать расширенное DLC за полноценный релиз это жирный минус.
Это не длц, в игре улучшенный движок и другие ассеты, беги на ютуб смотреть прямые сравнения.