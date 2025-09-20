Игроки Dying Light: The Beast считают, что Techland "искупила свои грехи"

В четверг, 18 сентября, вышла Dying Light: The Beast — последняя игра вроцлавской студии Techland. Хотя обзоры журналистов предполагали успешное возвращение франшизы, только отзывы игроков могут по-настоящему оценить её приём. И, похоже, у разработчиков есть повод для радости.

В Steam игра может похвастаться целых 90% положительных отзывов из более чем 11 тысяч. Положительные отзывы не ограничиваются Steam. В PlayStation Store средняя оценка составляет 4,8/5 (на основе почти 6000 отзывов). Игроки чаще всего хвалят возвращение к атмосфере и механике первой игры. Много тёплых слов было сказано о боевой системе, которая, по мнению сообщества, наконец-то выглядит так, как и должна была выглядеть во второй части.

В этом жарком много вкусного, Techland. Вы реабилитировались, и я вас за это люблю.

Эта игра возвращается к истокам, на которых строился бренд; ночь снова пугает. Паркур плавный и приятный, и в некоторых элементах всё ещё прослеживается ДНК Dying Light 2. К нему нужно привыкнуть за час-два, но это не отменяет того факта, что игра выглядит великолепно и работает потрясающе.

Однако есть и минус. Хотя негативные комментарии редки, некоторые игроки отмечают, что The Beast всё ещё носит следы проекта, изначально задуманного как дополнение. Некоторые утверждают, что, несмотря на многочисленные преимущества, игра не стоит своих денег. Также сообщалось о проблемах со сменой дня и ночи: некоторые пользователи Reddit сообщают, что система вообще не работает, а часы могут замереть на 8:00 или 19:30.

Стоит, однако, отметить, что отраслевые рецензенты критиковали Dying Light: The Beast в первую очередь за посредственный сюжет и монотонность, которая нарастает по мере прохождения игры. Поделятся ли игроки своим мнением, станет известно после того, как значительная часть из них пройдёт игру – однако их первые впечатления весьма позитивны.

Популярность игры также впечатляет — согласно базе данных Steam, на пике популярности в Dying Light: The Beast одновременно играли более 97 000 человек. Учитывая, что игра также вышла на PS5 и Xbox Series X/S, фактическое число игроков, несомненно, ещё больше.