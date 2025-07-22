Из Dying Light "получился бы офигенный фильм", считает директор франшизы

Похоже, что Techland определенно заинтересована в создании адаптации Dying Light. В течение долгого времени зомби-серия остается одним из фаворитов среди геймеров, а после недавнего успеха «28 лет спустя» директор франшизы Таймон Смектала считает, что нас может ожидать «ренессанс» зомби-медиа.

Мы не сотрудничали в этом вопросе с Дэнни Бойлом и командой, снявшей фильм „28 лет спустя“. Но я надеюсь, что и фильм, и наша игра станут своеобразным ренессансом зомби в поп-культуре, - сказала Смектала в интервью Gamereactor. По-моему, они стали чуть тише, не так много кричат, как раньше, но, думаю, сейчас пришло время вернуться, так как, на мой взгляд, это очень мощная вещь - и в качестве контекста, и в качестве фона, и в качестве основы для истории.

Если говорить об адаптациях Dying Light, то, на самом деле, здесь нет ничего такого, что можно было бы анонсировать или о чем можно было бы говорить. Разумеется, мы изучаем этот вопрос, как и все, у кого есть интересная франшиза, интересный IP, интересный мир, который можно превратить в фильм. Но вот в чем я уверен, это в том, что в Dying Light есть множество уникальных и интересных аспектов, которые есть только в Dying Light, и которые действительно могли бы стать основой для офигенного фильма, экшена или сериала. И я очень надеюсь, что когда-нибудь в будущем это произойдет

Релиз Dying Light: The Beast состоится 22 августа на PS5, PC и Xbox Series X/S.