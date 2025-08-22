ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 19.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 310 оценок

Из-за глюка в стриме Dying Light: The Beast для Xbox обнаружилось, что игру запустили в Steam

Gruz_ Gruz_

В условиях продолжающихся увольнений и внутренних изменений Xbox в последнее время испытывает целый ряд трудностей. Учитывая, что Microsoft активно представляет Xbox на выставке gamescom 2025, она должна стать идеальной площадкой для продвижения игр и платформы компании. Однако в ходе трансляции Xbox gamescom 2025 выяснилось, что демоверсия Dyiing Light: The Beast была запущена отнюдь не на консоли Xbox.

Вчера, во время трансляции Gamescom 2025, Xbox продемонстрировал демоверсию Dying Light: The Beast, где сбой показал, что демоверсия работала в Steam, а не в версии для Xbox. Разумеется, во время разработки игры обычно запускают на ПК, а не на консолях, но это выглядит не очень хорошо по ряду причин.

Еще одна забавная деталь заключается в том, что Xbox во время трансляции вообще не упомянул Steam. Если бы не краш, никто из нас бы об этом не узнал и, скорее всего, предположил бы, что игра запущена на Xbox devkit.

В ожидании релиза самостоятельного спин-оффа Techland выпустила новое обновление для Dying Light 2, в котором значительно улучшена выносливость при паркуре, а также внесены другие улучшения, повышающие качество игры..

Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября на ПК, Xbox и PlayStation.

Комментарии: 4
North235

Меня больше заинтересовал сам факт сбоя. Значит ли это, что игра выйдет корявой в техническом плане?

5
askazanov

Ага, стабильность)))

1
askazanov

Чё по защите у неё, сразу забрать можно будет на зеленом забрать, или будем ждать? )

1
JIoMTuK

зайди в стим и посмотри, в чем проблема?