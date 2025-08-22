Из-за глюка в стриме Dying Light: The Beast для Xbox обнаружилось, что игру запустили в Steam

В условиях продолжающихся увольнений и внутренних изменений Xbox в последнее время испытывает целый ряд трудностей. Учитывая, что Microsoft активно представляет Xbox на выставке gamescom 2025, она должна стать идеальной площадкой для продвижения игр и платформы компании. Однако в ходе трансляции Xbox gamescom 2025 выяснилось, что демоверсия Dyiing Light: The Beast была запущена отнюдь не на консоли Xbox.

Вчера, во время трансляции Gamescom 2025, Xbox продемонстрировал демоверсию Dying Light: The Beast, где сбой показал, что демоверсия работала в Steam, а не в версии для Xbox. Разумеется, во время разработки игры обычно запускают на ПК, а не на консолях, но это выглядит не очень хорошо по ряду причин.

Еще одна забавная деталь заключается в том, что Xbox во время трансляции вообще не упомянул Steam. Если бы не краш, никто из нас бы об этом не узнал и, скорее всего, предположил бы, что игра запущена на Xbox devkit.

В ожидании релиза самостоятельного спин-оффа Techland выпустила новое обновление для Dying Light 2, в котором значительно улучшена выносливость при паркуре, а также внесены другие улучшения, повышающие качество игры..

Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября на ПК, Xbox и PlayStation.