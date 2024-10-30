Карта Dying Light: The Beast меньше, чем Dying Light 2, но "гораздо более плотная"

Грядущая Dying Light: The Beast задумывалась как DLC для Dying Light 2 Stay Human, но в конечном итоге стала настолько большой, что Techland решила превратить её в отдельную часть. Очевидно, что это будет значительный опыт сам по себе — в то же время, как и следовало ожидать, он не будет таким большим, как Dying Light 2.

Возьмем, к примеру, карту. Dying Light: The Beast перенесет игроков в новый сеттинг в Кастор Вудс, но не ждите, что он будет таким же большим, как Вилледор из Dying Light 2. То же самое подтвердил директор франшизы Таймон Смектала в недавнем интервью GamingBolt, хотя он также сказал, что Кастор Вудс будет «гораздо более плотной» картой с большим акцентом на более полезное исследование, повествование об окружающей среде, секреты и все такое.

Кастор Вудс — это насыщенная, атмосферная обстановка — сельская лесная долина с несколькими разнообразными биомами, от национального парка до промышленных зон/ Она меньше карты Dying Light 2 Stay Human, но она гораздо более подробная, разработанная так, чтобы исследование было полезным на каждом шагу. Особое внимание уделяется повествованию об окружающей среде, с секретами, скрытыми тропами и преданиями, вплетенными в ландшафт, каждая часть карты вручную создана нашими художниками. В этом мире скрыто множество тайн, некоторые из которых уходят далеко в прошлое, и мы надеемся, что игроки окунутся в этот жуткий, заброшенный мир и получат удовольствие от его открытия.

Кастор Вудс также отойдет от того, что Dying Light делала в прошлом с сеттингами, став гораздо менее городской и вместо этого поместив игроков в густую лесную среду. Как это повлияет на перемещение и паркур по всей карте? По словам Смекталы, паркур по-прежнему будет играть центральную роль, а Techland, по-видимому, применит более осознанный подход к проектированию паркур-ориентированных сред в новом типе биома.

Паркур занимает центральное место во франшизе Dying Light, поэтому мы знали, что должны сохранить его, даже если среда будет другой. Идея заключалась в том, что даже если будет меньше построек, зданий, через которые нужно перелезть и пробежать, мы решили сделать каждое из них важным — поэтому почти нет зданий, в которые можно просто войти через главную дверь. Чтобы добраться куда-то, нужно использовать ловкость главного героя. Вдобавок к этому мы также добавляем возможность управлять транспортными средствами, что помогает перемещаться между областями, которые имеют большую плотность препятствий и возможностей для паркура. Но независимо от вида транспорта — будь то пешком или на машине — это все равно динамичное передвижение, которое так нравится нашим фанатам, просто адаптированное для этой уникальной среды.

В том же интервью Смектала также рассказал о PSSR PS5 Pro и о том, как это может потенциально повлиять на разработку.

Dying Light: The Beast находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК, но пока не имеет даты выхода.