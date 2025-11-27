Крупное обновление для Dying Light: The Beast добавляет Новую игру+, легендарные уровни и трассировку лучей на ПК

Компания Techland выпустила масштабное обновление 1.4 для Dying Light: The Beast, включающее в себя совершенно новые функции и сотни улучшений. Основанное на отзывах сообщества, обновление 1.4 содержит исправления, улучшения и функции, запрошенные игроками.
Вот краткий обзор всех основных нововведений в обновлении:
- Режим «Новая игра +»: в игру добавлен режим «Новая игра +», что означает, что вы можете переиграть приключение, сохранив всё своё снаряжение, оружие и прогресс персонажа с первого прохождения. С каждым запуском «Новой игры +» уровень сложности повышается, но вместе с ним растут и сила и редкость находимого оружия.
- Легендарные уровни: Это система развития персонажа в эндгейме, позволяющая развивать его за пределами основного древа навыков. После достижения 15-го уровня опыт, который вы получаете, конвертируется в опыт легенды, который можно инвестировать в пассивные улучшения, такие как увеличение здоровья и улучшение характеристик.
- Визуальные улучшения: Обновление исправляет «более 70 графических проблем», включая улучшения и исправления текстур, обрезания, смещённой архитектуры и многого другого.
- Улучшенный игровой процесс: Согласно пресс-релизу, основанному на отзывах сообщества, исправлено «более 200 проблем с паркуром и навигацией по окружению».
- Добавлена трассировка лучей на ПК, которая привнесёт более реалистичное освещение, тени и отражения, еще больше повышая погружение и визуальную чёткость.
Кроме того, Techland предлагает эксклюзивный внутриигровой предмет — Кровавый нож Боуи — всем, кто войдет в игру с сегодняшнего дня до 2 декабря.
Также с сегодняшнего дня до 30 ноября действует период удвоения опыта.
Уборщики наконец родили rt, можно заценить)
Неужели, теперь можно и пройти .
Рали лучей ?
Включая это, теперь игра не графический обрубок.
Я тоже лучи ждал) Вот, радуюсь.
А про лучи не надо говорить? В заголовке написано RayTracing на ПК но в описании не слова про него. Можно хоть чуток проявить интерес к данной новости а не тупо работать на скорость.
Rtx лучи счастья есть, теперь можно и начинать проходить
Вот это праздник, уже качаю, как же я этого ждал, и кстати легендарные уровни они добавили очень быстро в отличии от первой и второй части.
Очень круто что за еженедельные испытания ещё много чертежей добавили и теперь с самого начала новой игры+ можно будет скрафтить классные легенадрки, сразу катану сделаю и пойду нерезать зомбей.
.
ну что-то не видно по крайней мере огнестрельного нового, просто в других скинах, ближнее может и новое, хотя надо проверять, хотя такое есть в игре - биты, ломик, резаки, мачете оно всё и было раньше. Просто скины и цифр нагнали..
Надо все таки понимать что это не шутер, и упор тут прежде всего на рукопашную боевку и холодное оружие и его тут вполне достаточно, но и огнестрела тоже хватает, в том числе можно даже скрафтить гранатомет с различными типами гранат и даже огнемет, пожалуй только со снайперской винтовкой налажали, точнее с прицелом для неё, зум никакой, но это можно поправить модом.
Вау😮
как с лучами народ кто затестил?
красиво, но моя 3060 плохо тянет, фпс 50 и меньше на ультрах
Обещали ведь новые атаки/поведения Химерам, если их нет, о чем говорить?
И было бы неплохо если в перках НГ+ было расширение инвентаря, иначе печально. Да, можно оставить 2-3 вида ближнего и 3-4 дальнего где есть патроны, но это уже ~половина инвентаря. А потом при лутании заходи по нескольку раз и уничтожай на ресы полученное оружие с людей...
когда на сайт добавят?