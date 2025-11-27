Крупное обновление для Dying Light: The Beast добавляет Новую игру+, легендарные уровни и трассировку лучей на ПК

Компания Techland выпустила масштабное обновление 1.4 для Dying Light: The Beast, включающее в себя совершенно новые функции и сотни улучшений. Основанное на отзывах сообщества, обновление 1.4 содержит исправления, улучшения и функции, запрошенные игроками.

Вот краткий обзор всех основных нововведений в обновлении:

Режим «Новая игра +»: в игру добавлен режим «Новая игра +», что означает, что вы можете переиграть приключение, сохранив всё своё снаряжение, оружие и прогресс персонажа с первого прохождения. С каждым запуском «Новой игры +» уровень сложности повышается, но вместе с ним растут и сила и редкость находимого оружия.

Легендарные уровни: Это система развития персонажа в эндгейме, позволяющая развивать его за пределами основного древа навыков. После достижения 15-го уровня опыт, который вы получаете, конвертируется в опыт легенды, который можно инвестировать в пассивные улучшения, такие как увеличение здоровья и улучшение характеристик.

Визуальные улучшения: Обновление исправляет «более 70 графических проблем», включая улучшения и исправления текстур, обрезания, смещённой архитектуры и многого другого.

Улучшенный игровой процесс: Согласно пресс-релизу, основанному на отзывах сообщества, исправлено «более 200 проблем с паркуром и навигацией по окружению».

Добавлена трассировка лучей на ПК, которая привнесёт более реалистичное освещение, тени и отражения, еще больше повышая погружение и визуальную чёткость.

Кроме того, Techland предлагает эксклюзивный внутриигровой предмет — Кровавый нож Боуи — всем, кто войдет в игру с сегодняшнего дня до 2 декабря.

Также с сегодняшнего дня до 30 ноября действует период удвоения опыта.