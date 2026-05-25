"Мы поняли, что качество важнее количества" - Techland извлекла несколько важных уроков для Dying Light: The Beast

За время существования серии Dying Light, состоящей из трёх частей, она стала культовой для поклонников зомби-экшенов. Тем не менее, путь к прошлогодней Dying Light: The Beast не был самым гладким, поскольку студия Techland извлекла несколько важных уроков из второй части.

Бывший директор франшизы Тимон Смектала сказал

Именно детали делают вашу игру особенной, потому что ваша франшиза — это не только великолепная концепция, основы, но и мелочи, которые создают уникальное ощущение от вашей игры.



Мы сразу же это поняли, когда выпустили Dying Light 2 в 2022 году. Это был трудный урок. Игра была очень разрекламирована, миллионы игроков ждали её. Мы выпустили её и быстро поняли, что, хотя внешне она довольно похожа, почти того же типа, мы упустили много деталей, мелочей, которые были важны для игроков, и они очень громко об этом говорили.

Он объясняет это сочетанием сосредоточенности на сроках, работой над новым движком и другими требованиями, которые несколько исказили перспективу. Таким образом, в обновлениях Dying Light 2 Techland попыталась сделать что-то для всех, что тоже не сработало.

Некоторые хотят больше напряжения, некоторые — больше элементов RPG, больше паркура. Бои могли бы быть менее кровавыми, более кровавыми. Реализм, фантазии о власти, снова первая игра или, может быть, что-то новое. То есть, вы хотите дать всё всем сразу, но это ловушка.

Сосредоточение внимания на том, что делает Dying Light особенной — на мой взгляд, на особом сочетании бойни, исследования и ужаса — позволило The Beast стать своего рода возвращением к истокам. Это стало «очень убедительным доказательством» одного единственного принципа.

Мы поняли, что качество важнее количества. Мы замедлились, больше сосредоточились, адаптировали это для Dying Light 2 и продолжали использовать этот подход для Dying Light: The Beast, понимая, что качество основных элементов важнее, чем удовлетворение всех потребностей и ожиданий.

Это сработало, потому что The Beast получила более 90% положительных отзывов в Steam и собрала преданную базу игроков, которые быстро принялись уничтожать нежить миллиардами. Иногда нужно просто понять, что действительно работает, даже если это включает в себя чрезмерное количество выстрелов в голову.