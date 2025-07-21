На 100% прохождение Dying Light: The Beast может уйти порядка 50 часов

Dying Light: The Beast — новая часть популярной серии экшен-хорроров от Techland, которая выходит через месяц. На этот раз разработчики сделали ставку на более камерную игру, но это не значит, что приключение будет коротким.

Согласно официальной информации разработчиков, прохождение сюжетной кампании Dying Light: The Beast займёт у игроков около 20 часов. Это больше, чем изначально предполагалось — по предыдущим оценкам, 18 часов, но, согласно новым данным, это время увеличено.

Помимо основного сюжета, игра предложит множество побочных заданий. Дополнительные миссии, секреты и другие квесты продлят игровой процесс ещё на 20–30 часов, что в общей сложности составит до 40–50 часов для тех, кто хочет исследовать всё и пройти игру на 100%.

Разработчики подчёркивают, что Dying Light: The Beast — это не просто дополнение, а полноценная игра, призванная конкурировать с другими AAA-играми на рынке. Игра значительно выросла за время разработки, и фанаты могут рассчитывать на солидную дозу развлечений.