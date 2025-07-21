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Dying Light: The Beast Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 278 оценок

На 100% прохождение Dying Light: The Beast может уйти порядка 50 часов

monk70 monk70

Dying Light: The Beast — новая часть популярной серии экшен-хорроров от Techland, которая выходит через месяц. На этот раз разработчики сделали ставку на более камерную игру, но это не значит, что приключение будет коротким.

Согласно официальной информации разработчиков, прохождение сюжетной кампании Dying Light: The Beast займёт у игроков около 20 часов. Это больше, чем изначально предполагалось — по предыдущим оценкам, 18 часов, но, согласно новым данным, это время увеличено.

Помимо основного сюжета, игра предложит множество побочных заданий. Дополнительные миссии, секреты и другие квесты продлят игровой процесс ещё на 20–30 часов, что в общей сложности составит до 40–50 часов для тех, кто хочет исследовать всё и пройти игру на 100%.

Разработчики подчёркивают, что Dying Light: The Beast — это не просто дополнение, а полноценная игра, призванная конкурировать с другими AAA-играми на рынке. Игра значительно выросла за время разработки, и фанаты могут рассчитывать на солидную дозу развлечений.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Grognac
4
Souldray

Ну я в первый сотку часов иной раз вваливал и это без длс, за 40 часов это чисто сюжетку наверное пройти раша игноря все насвете

1
FireShow3500

Это быстрее чем в 1-ой части и это радует

mrPsyna

Значит реально будет 70-100 часов. Всегда так пишут, а потом оказывается раза в 2 дольше.

GrandPercibald

Если откинуть весь гринд мусор и платину для задротов и то меньше

Adam55

Надеюсь хоть тут будет более менее хороший конец...конечно наивно, но что в первой части было обидно потерять девушку, что во второй - так и не спасти ту, ради кого и влез в этот ад.

ViksOne

Нехилое dls