На ПК стартовала предзагрузка Dying Light: The Beast

Techland готовит поклонников Dying Light: The Beast к предстоящему релизу. Незадолго до запуска была объявлена важная информация о размере файлов на консолях и началась предзагрузка. Сегодня же она стартовала для игроков на ПК. В Steam размер скачиваемых файлов составляет порядка 45,8 ГБ.
Полная версия игры останется заблокированной до официальной даты релиза, но это гарантирует, что фанаты смогут начать играть вовремя к релизу. Учитывая размер файла, возможность предварительной загрузки — это важное преимущество, позволяющее избежать долгого ожидания в день релиза.
Dying Light: The Beast выйдет позже сегодня, 18 сентября 2025 года в 19:00 МСК, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Лучше напишите когда стартует предзагрузка в зеленом магазине)
Кто тут пишет про поддержку разработчиков... Это просто смешно. В поддержке нуждаются только российские. Полякам, да и вообще всем западным разрабам, включая инди, ваши копейки как 100 руб в трусики стриптизерше. Кринж.
Если игра заслужит покупки, то можно подождать суперскидок. Это не так долго. До этого гонять на пиратке.
Вас в детстве роняли (это не вопрос)
Нет, это вас как раз роняли. Минимальная зп в Польше >1000 долларов. Рядовые разрабы в ит могут получать 8000-10000 долларов. Топ менеджеры работают по контрактам на миллионы долларов + какой-то процент от продаж. Поэтому как ты, сидящий на мамкиной шее или работающий в доставке в России, можешь поддержать тех, у кого и так все хорошо?
Особенно удивляет русский куколдизм. Вам ЗАПРЕТИЛИ покупать игры. Вам сказали, что ваши деньги не нужны. Нет! Все равно будем! Любыми способами! Русские не сдаются!
Не пори чушь! Зайди на страницу например Dying Light 2 и ты увидишь, что русскоязычные - 3 по количеству оставивших отзывы и соответвсенно купивших эту игру! Например русских отзывов почти в 4 раза больше чем немецких и в 5 раз больше чем французских! Ты скажешь что цена для европейцев выше? Согласен, зайдем на steamdb видим, что цена для украинского и казахстанского региона (россияне сейчас сидят в основном на этих регионах, в русском стиме цена была такая же) примерно в 1.5 раза ниже чем для американцев и в 2 раза ниже чем для европейцев, и получится, что несмотря на цену русскоязычные принесли в 2 раза больше денег чем немцы, в 2.5 раза больше чем французы и в 15 раз больше чем итальянцы! И это если верить в то, что все уеропейцы как кристально честные люди все сидят на свои дорогих европских регионах, а не за 10 минут поменяли свои регионы на более дешевые и соответственно принесли еще меньше денег!
Один вопрос: денуво стоит?)
Ты ее через торрент собрался качать, а как же поддержать разработчиков 🤔))
Нет, там стандартная защита стим.
Видимо игра не такой высокой значимости как основные части)
2 часть весила по солиднее.