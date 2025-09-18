ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
На ПК стартовала предзагрузка Dying Light: The Beast

monk70 monk70

Techland готовит поклонников Dying Light: The Beast к предстоящему релизу. Незадолго до запуска была объявлена ​​важная информация о размере файлов на консолях и началась предзагрузка. Сегодня же она стартовала для игроков на ПК. В Steam размер скачиваемых файлов составляет порядка 45,8 ГБ.

Полная версия игры останется заблокированной до официальной даты релиза, но это гарантирует, что фанаты смогут начать играть вовремя к релизу. Учитывая размер файла, возможность предварительной загрузки — это важное преимущество, позволяющее избежать долгого ожидания в день релиза.

Dying Light: The Beast выйдет позже сегодня, 18 сентября 2025 года в 19:00 МСК, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Bella Ramsey

Лучше напишите когда стартует предзагрузка в зеленом магазине)

Кто тут пишет про поддержку разработчиков... Это просто смешно. В поддержке нуждаются только российские. Полякам, да и вообще всем западным разрабам, включая инди, ваши копейки как 100 руб в трусики стриптизерше. Кринж.

Если игра заслужит покупки, то можно подождать суперскидок. Это не так долго. До этого гонять на пиратке.

MovableAlbin

Вас в детстве роняли (это не вопрос)

Bella Ramsey MovableAlbin

Нет, это вас как раз роняли. Минимальная зп в Польше >1000 долларов. Рядовые разрабы в ит могут получать 8000-10000 долларов. Топ менеджеры работают по контрактам на миллионы долларов + какой-то процент от продаж. Поэтому как ты, сидящий на мамкиной шее или работающий в доставке в России, можешь поддержать тех, у кого и так все хорошо?

Особенно удивляет русский куколдизм. Вам ЗАПРЕТИЛИ покупать игры. Вам сказали, что ваши деньги не нужны. Нет! Все равно будем! Любыми способами! Русские не сдаются!

KnowingVaelin
Полякам, да и вообще всем западным разрабам, включая инди, ваши копейки как 100 руб в трусики стриптизерше. Кринж.

Не пори чушь! Зайди на страницу например Dying Light 2 и ты увидишь, что русскоязычные - 3 по количеству оставивших отзывы и соответвсенно купивших эту игру! Например русских отзывов почти в 4 раза больше чем немецких и в 5 раз больше чем французских! Ты скажешь что цена для европейцев выше? Согласен, зайдем на steamdb видим, что цена для украинского и казахстанского региона (россияне сейчас сидят в основном на этих регионах, в русском стиме цена была такая же) примерно в 1.5 раза ниже чем для американцев и в 2 раза ниже чем для европейцев, и получится, что несмотря на цену русскоязычные принесли в 2 раза больше денег чем немцы, в 2.5 раза больше чем французы и в 15 раз больше чем итальянцы! И это если верить в то, что все уеропейцы как кристально честные люди все сидят на свои дорогих европских регионах, а не за 10 минут поменяли свои регионы на более дешевые и соответственно принесли еще меньше денег!

hamshut

Один вопрос: денуво стоит?)

CRAZY rock GAME

Ты ее через торрент собрался качать, а как же поддержать разработчиков 🤔))

Наркоман_Из_2018

Нет, там стандартная защита стим.

DepressedPyrrhus Наркоман_Из_2018

Видимо игра не такой высокой значимости как основные части)

Ammati

2 часть весила по солиднее.