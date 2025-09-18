ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 477 оценок

На ПК стартовала предзагрузка Dying Light: The Beast - размер ~46 ГБ, релиз сегодня в 19:00 МСК

monk70 monk70

Techland готовит поклонников Dying Light: The Beast к предстоящему релизу. Незадолго до запуска была объявлена ​​важная информация о размере файлов на консолях и началась предзагрузка. Сегодня же она стартовала для игроков на ПК. В Steam размер скачиваемых файлов составляет порядка 45,8 ГБ.

Полная версия игры останется заблокированной до официальной даты релиза, но это гарантирует, что фанаты смогут начать играть вовремя к релизу. Учитывая размер файла, возможность предварительной загрузки — это важное преимущество, позволяющее избежать долгого ожидания в день релиза.

Dying Light: The Beast выйдет позже сегодня, 18 сентября 2025 года в 19:00 МСК, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

89
142
Комментарии:  142
Bella Ramsey

Воу. Удаление комментариев? За что эт?

Короче, ждём в зеленом универмаге. Не забываем, что за игры платим дважды. Сначала рублем, потом временем жизни и здоровьем.

29
Сережа Вещий

Бесплатно дали, скорей всего за алтимейт второй части, хз

Axelerator 23

Перекат уворот,перекат уворот, очередной соулс лак дрочь от на подходе,снова не для моей Rx 5090Ti super.пусть отдыхает.

19
Arno_Dorrian

Твой максимум это 1050 на 2гб на большее мамка не позволяет

12
KPAHbl4

какой еще перекат уворот? у тебя мобилка даже ютуб не тянет чтоб трейдер посмотреть а ты тут про какую-то 5090))))

3
Ekaterina2009

попробуй сходить убрать туалеты, может накопишь хотя бы на 1070)

2
Лидер Мур PREMIUM GAMER

качаю Deluxe Edition

18
Dimitriy S

М-да, сингловая игра без защиты.

15
Dimitriy S Лидер Мур PREMIUM GAMER

Ох ты элита подъехала. Ну покупай, что бесплатно можно взять будет, грамотное решение.

24
answerx32

Уже день релиза, а обзоров все еще нет. Я думаю что все знают что это значит.

13
Лидер Мур PREMIUM GAMER

что игра не запустится на калькуляторах, в остальном с Dying Light не может быть ничего плохого, особенно когда в игру опять добавлены тачки - пушки, это просто факты

8
exposed01 ZloyKott007

Ну они этого и не скрывают, игра изначально должна была быть ДЛС для второй части.

3
hamshut

Один вопрос: денуво стоит?)

12
CRAZY rock GAME

Ты ее через торрент собрался качать, а как же поддержать разработчиков 🤔))

31
Наркоман_Из_2018

Нет, там стандартная защита стим.

9
DepressedPyrrhus Наркоман_Из_2018

Видимо игра не такой высокой значимости как основные части)

3
Jesse Custer

сиськи будут ?

10
Stas776

Subverse вышел в 1.0 почти год назад

1
Arno_Dorrian

Denuvo скорее всего будет

10
Наркоман_Из_2018

Нет, там просто защита стим стоит.

5
no homo Наркоман_Из_2018

значит завтра скачаем в зеленом магазине.

14
Danil Smirnov

Эл крестьяне, если нет денег, то покупайте игры в зеленом магазине))), если есть деньги как у меня, то берите на руторе)))

И не надо слушать блаженных про поддержку разрабов, мы живем в жестоком и несправедливом мире, так что, свистать всех наверх))))

10
Dess81

Особенно, когда издатели не продают игры русским, как делают 99% крупных издателей. Бегать за ними я бы точно не стал с обходом санкций

Aleksandr Bobrov

Походу сегодня не кто спать не будет все будут играть

5
YummyBayard

Ага. Кругом же одни ушлепаны😅😅😅. У которых больше нет никаких занятий кроме как ни спать, чтобы в очередную игрушку задротить.

ilushkaQWERTY YummyBayard

ВНИМАНИЕ вопрос почему мать YummyByard'a мать не спит по ночам и уходит из дому?

1
По законаМ геймингоМ

Очередная часть была такое себе. Для пиф паферов скорее всего зайдёт. Там думать не надо.

5
YummyBayard

Так ни в какой игре по большему счету думать не надо.

Ekaterina2009 YummyBayard

то что ты играешь в игры для калек не значит что нет таких игр, куча игр где нужно думать а не тыкать лкм

1
ilushkaQWERTY

видно чел играет только в КС. Скажу по секрету КС для настоящих гениев которые раскрыли всю мощь 47 хромосомы

