На ПК стартовала предзагрузка Dying Light: The Beast - размер ~46 ГБ, релиз сегодня в 19:00 МСК

Techland готовит поклонников Dying Light: The Beast к предстоящему релизу. Незадолго до запуска была объявлена важная информация о размере файлов на консолях и началась предзагрузка. Сегодня же она стартовала для игроков на ПК. В Steam размер скачиваемых файлов составляет порядка 45,8 ГБ.
Полная версия игры останется заблокированной до официальной даты релиза, но это гарантирует, что фанаты смогут начать играть вовремя к релизу. Учитывая размер файла, возможность предварительной загрузки — это важное преимущество, позволяющее избежать долгого ожидания в день релиза.
Dying Light: The Beast выйдет позже сегодня, 18 сентября 2025 года в 19:00 МСК, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Воу. Удаление комментариев? За что эт?
Короче, ждём в зеленом универмаге. Не забываем, что за игры платим дважды. Сначала рублем, потом временем жизни и здоровьем.
Бесплатно дали, скорей всего за алтимейт второй части, хз
Перекат уворот,перекат уворот, очередной соулс лак дрочь от на подходе,снова не для моей Rx 5090Ti super.пусть отдыхает.
Твой максимум это 1050 на 2гб на большее мамка не позволяет
какой еще перекат уворот? у тебя мобилка даже ютуб не тянет чтоб трейдер посмотреть а ты тут про какую-то 5090))))
попробуй сходить убрать туалеты, может накопишь хотя бы на 1070)
качаю Deluxe Edition
М-да, сингловая игра без защиты.
Ох ты элита подъехала. Ну покупай, что бесплатно можно взять будет, грамотное решение.
Уже день релиза, а обзоров все еще нет. Я думаю что все знают что это значит.
что игра не запустится на калькуляторах, в остальном с Dying Light не может быть ничего плохого, особенно когда в игру опять добавлены тачки - пушки, это просто факты
Ну они этого и не скрывают, игра изначально должна была быть ДЛС для второй части.
Один вопрос: денуво стоит?)
Ты ее через торрент собрался качать, а как же поддержать разработчиков 🤔))
Нет, там стандартная защита стим.
Видимо игра не такой высокой значимости как основные части)
сиськи будут ?
Subverse вышел в 1.0 почти год назад
Denuvo скорее всего будет
Нет, там просто защита стим стоит.
значит завтра скачаем в зеленом магазине.
Эл крестьяне, если нет денег, то покупайте игры в зеленом магазине))), если есть деньги как у меня, то берите на руторе)))
И не надо слушать блаженных про поддержку разрабов, мы живем в жестоком и несправедливом мире, так что, свистать всех наверх))))
Особенно, когда издатели не продают игры русским, как делают 99% крупных издателей. Бегать за ними я бы точно не стал с обходом санкций
Походу сегодня не кто спать не будет все будут играть
Ага. Кругом же одни ушлепаны😅😅😅. У которых больше нет никаких занятий кроме как ни спать, чтобы в очередную игрушку задротить.
ВНИМАНИЕ вопрос почему мать YummyByard'a мать не спит по ночам и уходит из дому?
Очередная часть была такое себе. Для пиф паферов скорее всего зайдёт. Там думать не надо.
Так ни в какой игре по большему счету думать не надо.
то что ты играешь в игры для калек не значит что нет таких игр, куча игр где нужно думать а не тыкать лкм
видно чел играет только в КС. Скажу по секрету КС для настоящих гениев которые раскрыли всю мощь 47 хромосомы