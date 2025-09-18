На ПК стартовала предзагрузка Dying Light: The Beast - размер ~46 ГБ, релиз сегодня в 19:00 МСК

Techland готовит поклонников Dying Light: The Beast к предстоящему релизу. Незадолго до запуска была объявлена ​​важная информация о размере файлов на консолях и началась предзагрузка. Сегодня же она стартовала для игроков на ПК. В Steam размер скачиваемых файлов составляет порядка 45,8 ГБ.

Полная версия игры останется заблокированной до официальной даты релиза, но это гарантирует, что фанаты смогут начать играть вовремя к релизу. Учитывая размер файла, возможность предварительной загрузки — это важное преимущество, позволяющее избежать долгого ожидания в день релиза.

Dying Light: The Beast выйдет позже сегодня, 18 сентября 2025 года в 19:00 МСК, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.