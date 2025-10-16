НГ+, легендарные уровни, кошмарная сложность - Techland опубликовала дорожную карту контента Dying Light: The Beast

Techland представила 11-недельный план развития Dying Light: The Beast. В нём представлен новый контент, востребованные функции и глобальная инициатива сообщества — «Зов Зверя».

В ближайшие недели игроков ждёт серия обновлений, направленных на улучшение реиграбельности и глубины эндгейма, включая ожидаемые «Новая игра+», «Легендарные уровни» и уровень сложности «Кошмар». В план также войдут новые виды оружия, поддержка трассировки лучей на ПК, увлекательное сотрудничество с PUBG Mobile и множество других сюрпризов.

Techland также анонсировала «Зов Зверя» — глобальную общественную инициативу, приглашающую игроков Dying Light: The Beast объединиться и доказать свою силу. Событие начнётся 16 октября и продлится до 7 января 2026 года. Каждый четверг в течение 11 недель игроки будут получать новые испытания и эксклюзивные награды.

На протяжении всей кампании игроки по всему миру будут достигать еженедельных целей, которые будут отмечать командную работу, упорство и силу сообщества Dying Light. Каждое испытание предлагает эксклюзивные награды, которые появляются непосредственно в игровом тайнике участников после выполнения. От нового оружия до уникальных обликов автомобилей — каждая неделя приносит новые сюрпризы и поводы отпраздновать коллективный успех сообщества. Чтобы получить еженедельные награды, игрокам необходимо внести свой вклад в достижение цели на этой неделе.

Объединившись с сообществом и выполнив как минимум 17 из 22 целей, вы откроете секретную легендарную награду, которую игроки получат в конце события. Кроме того, если сообщество выполнит 20 целей, все участники хотя бы одного испытания получат все награды, независимо от того, когда они начали играть в «Зов Зверя».