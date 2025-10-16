НГ+, легендарные уровни, кошмарная сложность - Techland опубликовала дорожную карту контента Dying Light: The Beast

Techland представила 11-недельный план развития Dying Light: The Beast. В нём представлен новый контент, востребованные функции и глобальная инициатива сообщества — «Зов Зверя».
В ближайшие недели игроков ждёт серия обновлений, направленных на улучшение реиграбельности и глубины эндгейма, включая ожидаемые «Новая игра+», «Легендарные уровни» и уровень сложности «Кошмар». В план также войдут новые виды оружия, поддержка трассировки лучей на ПК, увлекательное сотрудничество с PUBG Mobile и множество других сюрпризов.
Techland также анонсировала «Зов Зверя» — глобальную общественную инициативу, приглашающую игроков Dying Light: The Beast объединиться и доказать свою силу. Событие начнётся 16 октября и продлится до 7 января 2026 года. Каждый четверг в течение 11 недель игроки будут получать новые испытания и эксклюзивные награды.
На протяжении всей кампании игроки по всему миру будут достигать еженедельных целей, которые будут отмечать командную работу, упорство и силу сообщества Dying Light. Каждое испытание предлагает эксклюзивные награды, которые появляются непосредственно в игровом тайнике участников после выполнения. От нового оружия до уникальных обликов автомобилей — каждая неделя приносит новые сюрпризы и поводы отпраздновать коллективный успех сообщества. Чтобы получить еженедельные награды, игрокам необходимо внести свой вклад в достижение цели на этой неделе.
Объединившись с сообществом и выполнив как минимум 17 из 22 целей, вы откроете секретную легендарную награду, которую игроки получат в конце события. Кроме того, если сообщество выполнит 20 целей, все участники хотя бы одного испытания получат все награды, независимо от того, когда они начали играть в «Зов Зверя».
Какая-то УНЫЛАЯ игра получилась, не понимаю в чем ее ставят лучше второй части:
1.Паркур ВООБЩЕ больше не нужен, весь паркур это залезть на вышку, и на забор в городе, просто УГ
2.Добавили машины, с МЕГА однорбразными маршрутами, где у всех 2 литра бензина, где ТОЧНО ПРОПАДАЕТ смысл заправлять ее, ибо зобми ломает пикапм за 3 удара:D и это в мире где ЕСТЬ ЗОМБИ, да тачки должны иметь апгрейд, в стиле безумного макса, унылое.
3.Пропали все парашюты, крюккошка(она ПРОСТО ТЕПЕРЬ не работает и НЕНУЖНА нигде), парпланы, теперь ты тупо бегаешь...
4.Мир супер скучный, ничего нет, три банки краски и два бобра-ура
5.Что на 1 уровне бить 4-5 раз зомби, что на последнем 4-5 раз, смысл оружия и его прокачки?
6.Ветка прокачки просто полное дно, кроме прыжка с перекатом все остальное ВООБЩЕ не имеет смысла и интереса
7.Огнестрел уныл до безобразия, 2000 патронов в больших зомби)) и на тебе по пол патрона в луте раз в 5 минут....
8.Зверь уныл до безобразия, мало того что сам по себе включается на 10 секунд(до 12 лвл) так и еще и нудное занятие, просто выключал его сразу после включения, ибо к тебе бегут бесконечные зомби,
9.Спавн зомби просто бесконечен, сразу убило интерес исследования и зачистки мест.
10.Сюжет на троечку
11.Дошел до какой то пещеры, где надо обезьяну бить, но не убить) с телепатической бабкой, ВСЮ ИГРУ СОБИРАЛ ЛУТ) и вдруг у тебя только 3 аптечки))) и дубинка, все остальное походу оставил в сундуке возле арены в сталкере. Господи кто это придумал))) дальше просто удалил это подобие DL
Вывод, самая унылая часть из всех, где просто УНИЧТОЖИЛИ все клевые наработки из прошлых частей и сделали симулятор алкаша с приступами ярости и тряски с бодуна.
видно во 2 не играл там это всё по хуже было
прошел 3 раза, что там похуже?)) удиви
2 часть залупа
новая игра+ прям то, что надо, а то одного прохождения мне не хватило
Жду когда добавят rtx лучи счастья ( сейчас есть во что играть)
А что измениться, всратые текстурки остануться, сюжет как был постным г()вном таким и будет дальше, чё ждать это г()внище для д*унов.
Освещение, тени, отражения
игра классная, если поначалу сюжет унылый, то со временем набирает обороты, но все равно я прошел где то половину уже не много приелась, вторая часть все таки лучше
Это мы ждём, это мы играем👍
Как говорится: "мелочь, а приятно."
пойдет
в начале кажется интересной ,потом нудная жесть ,то это включи ,то туда пойди ,уже не выдержал скачал трейнер для телепортов
я думал я один такой