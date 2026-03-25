Новые 7 достижений Dying Light: The Beast в новом режиме "Освобожденная земля"

В игре появилось 7 новых достижений, приуроченных к выходу режима «Освобожденная земля». Они требуют полной зачистки карты: прохождения сюжета, всех темных зон, конвоев, безопасных зон и побочных заданий. Главное испытание — трофей «Непобедимый», который выдается за прохождение кампании с одной жизнью, где смерть удаляет сохранение.
Описание и названия новых достижений:
- Истинный выживший
Завершите сюжетную компанию в режиме «Освобожденная земля»
- Барахольщик
Пройдите все тёмные зоны и конвои в режиме «Освобожденная земля»
- Лучше перебдеть
Пройдите все безопасные зоны и места в режиме «Освобожденная земля»
- Бесстрашный самаритянин
Выполните все побочные задания в режиме «Освобожденная земля»
- Непобедимый
Завершите сюжетную кампанию в режиме «Освобожденная земля» с одной жизнью
- Предвестник мира
Освободите все регионы в Кастор Вудс в режиме «Освобожденная земля»
- Прорываясь вперед
Завершите задание «Да свершится месть» в режиме «Освобожденная земля»
Возможно с широким монитором видно будет 7 достижение , кто сможет посмотреть , скажите пж.
(когда смотришь список , там новых достижений нет)
Топ игра👍
Жду очень апдейта
вот бы в первую такую фичу с конечными зомби