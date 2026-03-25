Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 2 508 оценок

Новые 7 достижений Dying Light: The Beast в новом режиме "Освобожденная земля"

Ske1tx Ske1tx

В игре появилось 7 новых достижений, приуроченных к выходу режима «Освобожденная земля». Они требуют полной зачистки карты: прохождения сюжета, всех темных зон, конвоев, безопасных зон и побочных заданий. Главное испытание — трофей «Непобедимый», который выдается за прохождение кампании с одной жизнью, где смерть удаляет сохранение.

Описание и названия новых достижений:

  1. Истинный выживший
    Завершите сюжетную компанию в режиме «Освобожденная земля»
  2. Барахольщик
    Пройдите все тёмные зоны и конвои в режиме «Освобожденная земля»
  3. Лучше перебдеть
    Пройдите все безопасные зоны и места в режиме «Освобожденная земля»
  4. Бесстрашный самаритянин
    Выполните все побочные задания в режиме «Освобожденная земля»
  5. Непобедимый
    Завершите сюжетную кампанию в режиме «Освобожденная земля» с одной жизнью
  6. Предвестник мира
    Освободите все регионы в Кастор Вудс в режиме «Освобожденная земля»
  7. Прорываясь вперед
    Завершите задание «Да свершится месть» в режиме «Освобожденная земля»
Комментарии:  8
Ske1tx

Возможно с широким монитором видно будет 7 достижение , кто сможет посмотреть , скажите пж.
(когда смотришь список , там новых достижений нет)

4
Kubominator

Топ игра👍
Жду очень апдейта

2
rei_nyasha

вот бы в первую такую фичу с конечными зомби

1