Новые концепт-арты и ролик Dying Light: The Beast, посвященный новым зараженным - Химерам

Фактически, это более опасные версии существующих видов мутантов из прошлых игр серии и уродцев из The Following, однако теперь адекватно вплетенных в нарратив.

Химеры появились после экспериментов антагонистом игры Бароном, являющийся наследником некоей фармацевтической компании в мире Dying Light. По сюжету, он изучает зомби ради нового штамма Харранского Вируса, а Крейн собирается отомстить ему за 13 лет заточения в лаборатории.

Techland обещает, что каждый бой с тварями будет не просто рескином уже прошедших боев с их младшими особями.

Во-первых, каждая Химера обладает собственными уникальными атаками и способностями. Например, в трейлере показали невидимого Прыгуна.

Во-вторых, с каждым боем аниматоры придумали разные и по своему жестокие добивания.

Геймдиректор игры обещает, что отрывание головы у «Бегемота» из 30-минутного геймлея это еще не самая жестокая участь, которая их ждет от рук Крейна.

Релиз игры ожидается 22 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC.