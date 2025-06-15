Новые концепт-арты и ролик Dying Light: The Beast, посвященный новым зараженным - Химерам

Фактически, это более опасные версии существующих видов мутантов из прошлых игр серии и уродцев из The Following, однако теперь адекватно вплетенных в нарратив.
Химеры появились после экспериментов антагонистом игры Бароном, являющийся наследником некоей фармацевтической компании в мире Dying Light. По сюжету, он изучает зомби ради нового штамма Харранского Вируса, а Крейн собирается отомстить ему за 13 лет заточения в лаборатории.
Techland обещает, что каждый бой с тварями будет не просто рескином уже прошедших боев с их младшими особями.
Во-первых, каждая Химера обладает собственными уникальными атаками и способностями. Например, в трейлере показали невидимого Прыгуна.
Во-вторых, с каждым боем аниматоры придумали разные и по своему жестокие добивания.
Геймдиректор игры обещает, что отрывание головы у «Бегемота» из 30-минутного геймлея это еще не самая жестокая участь, которая их ждет от рук Крейна.
Релиз игры ожидается 22 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC.
Враги это конечно круто. Надеюсь сюжет подтянут у вселенной. А то 2 часть прям такое себе вышло. Хотя заготовка была на продолжение отличная. А получили беготню по многоэтажкам и сражение с бомжами на палках.
Какие концепт-арты? Игра через месяц выходит