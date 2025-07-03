Новые скриншоты Dying Light: The Beast и больше геймплейных подробностей

Cпособности зверя применяются не только в бою, но и в решении многих пространственных головоломок.

Игроки также смогут прыгать в труднодоступные с помощью паркура места.

Механика броска приманок расширена и теперь взаимодействует с окружением, чтобы игрок смог создавать для врагов импровизированные ловушки.

В том же сиквеле можно было отключить УФ-лампы по периметру базы, чтобы привлечь ночных зараженных.

ИИ врагов был существенно переработан: они стали умнее и опаснее. Стрелков команде в Techland и вовсе пришлось создавать с нуля, так как разработчики не притрагивались к ним аж с 2015 года.

Ресурсов на карте очень мало, поэтому игроки постоянно будут прибегать к разным типам вооружения. Будто ближний или дальний бой.

Techland обещает сделать езду на транспорте максимально плавной и сочной в плане столкновений об капот. Над ней работает отдельная команда, имеющая опыт в автосимуляторах.

Релиз Dying Light: The Beast состоится 22 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC. Версии на пастген выйдут до конца года.

Предзаказы уже открыты, а игра будет еще и с полным русским переводом, включая озвучку.