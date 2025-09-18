Новый драйверы AMD Software 25.9.2 добавляют поддержку Dying Light: The Beast и видеокарты Radeon RX 7700 16 ГБ

AMD выпустила драйверы AMD Software версии 25.9.2 для видеокарт Radeon, обеспечивающие новые оптимизации для Dying Light: The Beast от Techland. Этот новый драйвер также добавляет поддержку новой видеокарты Radeon RX 7700 с 16 ГБ памяти, которая занимает промежуточное положение между RX 7600 и RX 7700 XT от AMD.

Исправленные проблемы и улучшения