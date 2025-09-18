Новый драйверы AMD Software 25.9.2 добавляют поддержку Dying Light: The Beast и видеокарты Radeon RX 7700 16 ГБ

AMD выпустила драйверы AMD Software версии 25.9.2 для видеокарт Radeon, обеспечивающие новые оптимизации для Dying Light: The Beast от Techland. Этот новый драйвер также добавляет поддержку новой видеокарты Radeon RX 7700 с 16 ГБ памяти, которая занимает промежуточное положение между RX 7600 и RX 7700 XT от AMD.
Исправленные проблемы и улучшения
- Возможны сбои в играх на базе движка Godot с использованием Vulkan.
- Возможны периодические сбои приложения при игре в Cronos: The New Dawn с включенной трассировкой лучей на видеокартах серии Radeon RX 9070.
- Возможны сбои при запуске при использовании драйвера Oasis с гарнитурами Windows Mixed Reality.
Ниче такого.
Интересно RX7700 16gb хар-к даже на Techpowerup пока нет, нужна ли она будет при наличии 9060xt 16gb? По данным AMD rx7700 уступает rx7700xt 16-19% и в таком случае,получается это rx6750xt, зачем?
RX 9060 XT 16 GB производительнее 7700 XT и даже RX 6800.
Знаем мы ваши драйвера очередные вылеты с очевидной ошибкой что то не хочется качать так что пас
Нука затестю как моя 9070xt эту игру потянет)))
держи в курсе)