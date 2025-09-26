Новый хотфикс Dying Light: The Beast исправит захваты зомби и улучшит производительность

Сегодня Techland сообщила, что работает над следующим хотфиксом для Dying Light: The Beast — большинство исправлений уже находятся на стадии глубокого тестирования, но разработчики хотят убедиться в их надёжности перед выпуском. Вот над чем работает команда:

Производительность: постоянные улучшения для уменьшения подтормаживаний и падения кадровой частоты.

ПК — Генерация кадров: стабильность и согласованность при высокой нагрузке.

Задания: исправления 4 проблем, блокирующих прогресс.

Захваты зомби: корректировки баланса, чтобы игра была более честной, но при этом не теряла остроты.

Techland планирует выпустить это обновление в начале следующей недели. Полное описание патча будет опубликовано сразу после его выхода.