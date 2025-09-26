ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 1 236 оценок

Новый хотфикс Dying Light: The Beast исправит захваты зомби и улучшит производительность

monk70 monk70

Сегодня Techland сообщила, что работает над следующим хотфиксом для Dying Light: The Beast — большинство исправлений уже находятся на стадии глубокого тестирования, но разработчики хотят убедиться в их надёжности перед выпуском. Вот над чем работает команда:

  • Производительность: постоянные улучшения для уменьшения подтормаживаний и падения кадровой частоты.
  • ПК — Генерация кадров: стабильность и согласованность при высокой нагрузке.
  • Задания: исправления 4 проблем, блокирующих прогресс.
  • Захваты зомби: корректировки баланса, чтобы игра была более честной, но при этом не теряла остроты.

Techland планирует выпустить это обновление в начале следующей недели. Полное описание патча будет опубликовано сразу после его выхода.

22
11
Комментарии:
agula98

Как обычно игра будет играбельной только через лет 5 активного патчинга как это было со всеми dying light

13
AudiSt RW СОСЕТ ЛЫСОГО

Она и щас играбельна,это тебе не любая шляпа на урине 5

agula98 AudiSt RW СОСЕТ ЛЫСОГО
Задания: исправления 4 проблем, блокирующих прогресс.

Да, оно и видно как играбельно аж блокеры есть.

AudiSt RW СОСЕТ ЛЫСОГО agula98

Я до них еще не дошел,пол игры позади

Neko-Aheron

Отличная игра о зомби за долгое время

10
SexualHarassmentPanda

Как весело играть за обезьяну которая лазает и прыгает по открытому миру в котором даже фаст тревела нет.

5
KreyzHuG SexualHarassmentPanda

Обиженка. Фаст тревел такой игре не нужен.

SoRaS3

Мод на Анти-захват работает отлично. ))

8
BENDJI

Рейтрейсинг добавили патчем? Можно начинать играть?

3
Пользователь ВКонтакте

Короче удалил пока. Будем играть после патчей // Иван Страждин

2
Alexander812

Новую Игру + стоит ожидать?