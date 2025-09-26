Новый хотфикс Dying Light: The Beast исправит захваты зомби и улучшит производительность

Сегодня Techland сообщила, что работает над следующим хотфиксом для Dying Light: The Beast — большинство исправлений уже находятся на стадии глубокого тестирования, но разработчики хотят убедиться в их надёжности перед выпуском. Вот над чем работает команда:
- Производительность: постоянные улучшения для уменьшения подтормаживаний и падения кадровой частоты.
- ПК — Генерация кадров: стабильность и согласованность при высокой нагрузке.
- Задания: исправления 4 проблем, блокирующих прогресс.
- Захваты зомби: корректировки баланса, чтобы игра была более честной, но при этом не теряла остроты.
Techland планирует выпустить это обновление в начале следующей недели. Полное описание патча будет опубликовано сразу после его выхода.
Как обычно игра будет играбельной только через лет 5 активного патчинга как это было со всеми dying light
Она и щас играбельна,это тебе не любая шляпа на урине 5
Да, оно и видно как играбельно аж блокеры есть.
Я до них еще не дошел,пол игры позади
Отличная игра о зомби за долгое время
Как весело играть за обезьяну которая лазает и прыгает по открытому миру в котором даже фаст тревела нет.
Обиженка. Фаст тревел такой игре не нужен.
Мод на Анти-захват работает отлично. ))
Рейтрейсинг добавили патчем? Можно начинать играть?
Короче удалил пока. Будем играть после патчей // Иван Страждин
Новую Игру + стоит ожидать?