Новый сюжетный трейлер Dying Light: The Beast посвящён ужасам ночи

Techland представила третью главу пути к запуску Dying Light: The Beast — короткий новый трейлер, в котором Кайл Крейн принимает Зверя внутри себя, чтобы противостоять ужасам ночи.

В Dying Light: The Beast разработчики хотели развить зомби больше, чем когда-либо прежде — не только визуально, но и в их поведении, реакциях и звуках. Они — основа игрового процесса, и Techland приложила огромные усилия, чтобы сделать их тревожными, правдоподобными и незабываемыми.

Разработчики представили основные особенности, благодаря которым вывели зомби на новый уровень по сравнению с предыдущими играми Dying Light: