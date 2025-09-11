ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 19.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 353 оценки

Новый сюжетный трейлер Dying Light: The Beast посвящён ужасам ночи

monk70 monk70

Techland представила третью главу пути к запуску Dying Light: The Beast — короткий новый трейлер, в котором Кайл Крейн принимает Зверя внутри себя, чтобы противостоять ужасам ночи.

В Dying Light: The Beast разработчики хотели развить зомби больше, чем когда-либо прежде — не только визуально, но и в их поведении, реакциях и звуках. Они — основа игрового процесса, и Techland приложила огромные усилия, чтобы сделать их тревожными, правдоподобными и незабываемыми.

Разработчики представили основные особенности, благодаря которым вывели зомби на новый уровень по сравнению с предыдущими играми Dying Light:

  • Аутентичный внешний вид и поведение — Зомби были переработаны, чтобы казаться более реалистичными и пугающими, с более выраженным ощущением их прежней человечности и более пугающим присутствием.
  • Захватывающие звуки зомби — Рычание, вопли и движения теперь передают первозданную, отчаянную интенсивность, подчёркивая ужас заражённых.
  • Развитые летучие мыши — Их передвижение, навигация по препятствиям и координация стаи были переработаны, чтобы казаться более угрожающими и непредсказуемыми.
  • Реактивный бой и физика — крайне агрессивное поведение зомби, мгновенные контратаки, короткие перезарядки делают сражения захватывающими.
Neko-Aheron

Выглядит круто ))

4
CAN I HABE PIZZA PLS

Да когда она уже в релиз уйдёт. Сколько можно прогревать гоев...

3
Mad_cloud

Ночью опять шугать будут