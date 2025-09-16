Новый трейлер Dying Light: The Beast напоминает о событиях Dying Light и The Following

Techland представлиоа новый трейлер Dying Light: The Beast, показывающий историю игры с точки зрения главного героя Кайла Крейна. Трейлер рассказывает о путешествии персонажа, вернувшегося в роли главного героя, и его борьбе в постапокалиптическом мире после событий дополнения The Following.

Кайл Крейн был в заточении много лет, пока наконец не сбежал из секретной лаборатории, где над ним проводили эксперименты, превратившие его в чудовище (The Beast). Теперь он мстит своим похитителям, сражаясь с зомби и врагами-людьми. Трейлер показывает несколько сцен из Dying Light 1 и дополнения The Following, поэтому в нем могут быть небольшие спойлеры.

Действие Dying Light: The Beast разворачивается в Кастор-Вудс, сельской местности, которую описывают как дикую, с впечатляющими видами, в которых сочетаются природные элементы и разрушенные апокалипсисом пейзажи. Dying Light: The Beast начинался как дополнение, запланированное для Dying Light 2, но из-за своего масштаба превратился в самостоятельную игру.

Dying Light: The Beast выйдет 18 сентября для PC, PS5 и Xbox Series S|X.