Dying Light: The Beast 19.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 351 оценка

NVIDIA выводит игры на новый уровень: Borderlands 4, Dying Light: The Beast и Dune: Awakening получат поддержку DLSS 4

butcher69 butcher69

NVIDIA объявила о расширении поддержки технологии DLSS 4, и в числе первых проектов оказались ожидаемые хиты Borderlands 4 и Dying Light: The Beast.

Шутер от Gearbox Software получит Multi Frame Generation, что позволит увеличить частоту кадров в 5,5 раз на видеокартах RTX серии 50. Поддержка DLSS Super Resolution и NVIDIA Reflex снизит задержку до 54%, а при покупке RTX до 22 сентября игроки смогут получить Borderlands 4 вместе с набором Gilded Glory Pack.

Dying Light: The Beast от Techland предложит расширенное трассирование лучей, DLSS Ray Reconstruction и все возможности DLSS 4, включая Frame Generation и Super Resolution, что подчеркнёт визуальную мощь новой части.

Обновление получит и RTX Remix: улучшенная система частиц позволит моддерам переосмыслить эффекты огня и дыма или создать новые сценарии в более чем 165 совместимых играх.

К списку игр с поддержкой DLSS 4 добавились и другие проекты. Dune: Awakening увеличит производительность в 4K почти в пять раз и предложит бесплатный уик-энд в Steam с DLC Lost Harvest. MOBA Predecessor от Omeda Studios также получит Multi Frame Generation и NVIDIA Reflex для более отзывчивого геймплея.

С таким набором технологий DLSS 4 укрепляет позиции NVIDIA как лидера в области графики нового поколения.

Комментарии: 18
Seven_zzz

На тот самый уровень, который был нормой в годах так 2015-2016, где разработчики не полагались на дегенераторы кадров и мыльницы(на самом деле норм технология была, если бы не нужно было её включать для достижения 60 кадров, а как бонус к ним чтобы получить ещё больне) в виде фср и длсс?
Графика не изменилась по сути(если не считать очень ограниченное кол-во игр в которых прям видны изменения), но игры работают как кусок того самого.

MovableAlbin

Чел, выбрось уже свое ведро и не скули

Seven_zzz MovableAlbin

Прости что не могу позволить ПК за сотни тысяч рублей, поэтому сижу на бомж сборке из 5060/ryzen 8400f/ 32 Гб ОЗУ. Это по сути самое дешёвое современное железо, но обошлось мне это всё в 60 тысяч рублей(понимаю что на ПГ все миллионеры и для них эти деньги просто в магазин за едой на один день сходить, но я обычный человек), и оно не может нормально тянуть эти же современные игры.

В 2016-2017 годы какая-нибудь 1060 тянула игры в нативном 1080 на средне-высоких в 60+ кадров. Сейчас видеокарта этого же уровня требует включать длсс на качество, что соответствует 720п, плюс средние настройки, и от этого уже становится грустно и смешно одновременно

Neko-Aheron

Все вы нечего, жаль, что с этим DLSS нету развитие по мощности видеокарт…

Eldarino

а в храме зелёной луны будет поддержка DLSS 4 и RTX?

Константин335

Не будет

askazanov

Нет конечно, нафига она там?)

Neko-Aheron

Зачем, если в нее играют только сами разрабы ?)

ZAUSA
Ваууу (рыгнул) уууу!

askazanov

Куда она их там выводит - погулять на улицу!??)))

jax baron

кхе кхе паук 2 довно с 4 длсс

Kenn1y

Да пофиг на их DLSS, когда хотя бы часть фишек PhysX вернут, 2 часть походу будет единственной хорошей.

NatanieLzZ

А как же " не нужон нам этот физикс, в игры надо играть ради геймплея, а не смотреть с лупой как там камушки из земли вылетают и тряпки рвутся, при этом сильно теряя в фпс"?

Kenn1y NatanieLzZ

Не знаю, кто про это писал, но работа с физикой, это всегда круто. Да и не помню, чтобы PhysX на картах Nvidia сильно снижал производительность в большинстве игр. Хорошо, что хотя сменяющуюся траву в играх ещё делают, но увы, про физику воды, тканей, волос и разрушаемости, почти все забили. Большинству подавай 100500 ФПС.

NatanieLzZ Kenn1y

Да открой форум любой игры с физиксом на момент её выхода, сплошное нытье. Как сейчас ноют на трассировку, так тогда же ныли на физикс

Гамер132

Нвидиа уже который год выводит игры на "новый уровень". Этот уровень сравним с болтами игр от фромов. Только благодаря данной кампании разрабы будут забивать болт не только на оптимизацию (технология длсс уже как часть игр лол), но и на ручную работу со светом, тенями и отражениями (встроенный рт)

CAN I HABE PIZZA PLS

Увеличение ФПС в 5,5 раз! Оаоаоаоао! Ради этого работяги и ходят на завод

rei_nyasha

с новыми дровами гта не за пускалась gfx eror пришлось откатывать
как же хуанг достал иишкой генереть новые драйвера