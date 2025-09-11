NVIDIA выводит игры на новый уровень: Borderlands 4, Dying Light: The Beast и Dune: Awakening получат поддержку DLSS 4

NVIDIA объявила о расширении поддержки технологии DLSS 4, и в числе первых проектов оказались ожидаемые хиты Borderlands 4 и Dying Light: The Beast.
Шутер от Gearbox Software получит Multi Frame Generation, что позволит увеличить частоту кадров в 5,5 раз на видеокартах RTX серии 50. Поддержка DLSS Super Resolution и NVIDIA Reflex снизит задержку до 54%, а при покупке RTX до 22 сентября игроки смогут получить Borderlands 4 вместе с набором Gilded Glory Pack.
Dying Light: The Beast от Techland предложит расширенное трассирование лучей, DLSS Ray Reconstruction и все возможности DLSS 4, включая Frame Generation и Super Resolution, что подчеркнёт визуальную мощь новой части.
Обновление получит и RTX Remix: улучшенная система частиц позволит моддерам переосмыслить эффекты огня и дыма или создать новые сценарии в более чем 165 совместимых играх.
К списку игр с поддержкой DLSS 4 добавились и другие проекты. Dune: Awakening увеличит производительность в 4K почти в пять раз и предложит бесплатный уик-энд в Steam с DLC Lost Harvest. MOBA Predecessor от Omeda Studios также получит Multi Frame Generation и NVIDIA Reflex для более отзывчивого геймплея.
С таким набором технологий DLSS 4 укрепляет позиции NVIDIA как лидера в области графики нового поколения.
На тот самый уровень, который был нормой в годах так 2015-2016, где разработчики не полагались на дегенераторы кадров и мыльницы(на самом деле норм технология была, если бы не нужно было её включать для достижения 60 кадров, а как бонус к ним чтобы получить ещё больне) в виде фср и длсс?
Графика не изменилась по сути(если не считать очень ограниченное кол-во игр в которых прям видны изменения), но игры работают как кусок того самого.
Чел, выбрось уже свое ведро и не скули
Прости что не могу позволить ПК за сотни тысяч рублей, поэтому сижу на бомж сборке из 5060/ryzen 8400f/ 32 Гб ОЗУ. Это по сути самое дешёвое современное железо, но обошлось мне это всё в 60 тысяч рублей(понимаю что на ПГ все миллионеры и для них эти деньги просто в магазин за едой на один день сходить, но я обычный человек), и оно не может нормально тянуть эти же современные игры.
В 2016-2017 годы какая-нибудь 1060 тянула игры в нативном 1080 на средне-высоких в 60+ кадров. Сейчас видеокарта этого же уровня требует включать длсс на качество, что соответствует 720п, плюс средние настройки, и от этого уже становится грустно и смешно одновременно
Все вы нечего, жаль, что с этим DLSS нету развитие по мощности видеокарт…
а в храме зелёной луны будет поддержка DLSS 4 и RTX?
Не будет
Нет конечно, нафига она там?)
Зачем, если в нее играют только сами разрабы ?)
Ваууу (рыгнул) уууу!
Куда она их там выводит - погулять на улицу!??)))
кхе кхе паук 2 довно с 4 длсс
Да пофиг на их DLSS, когда хотя бы часть фишек PhysX вернут, 2 часть походу будет единственной хорошей.
А как же " не нужон нам этот физикс, в игры надо играть ради геймплея, а не смотреть с лупой как там камушки из земли вылетают и тряпки рвутся, при этом сильно теряя в фпс"?
Не знаю, кто про это писал, но работа с физикой, это всегда круто. Да и не помню, чтобы PhysX на картах Nvidia сильно снижал производительность в большинстве игр. Хорошо, что хотя сменяющуюся траву в играх ещё делают, но увы, про физику воды, тканей, волос и разрушаемости, почти все забили. Большинству подавай 100500 ФПС.
Да открой форум любой игры с физиксом на момент её выхода, сплошное нытье. Как сейчас ноют на трассировку, так тогда же ныли на физикс
Нвидиа уже который год выводит игры на "новый уровень". Этот уровень сравним с болтами игр от фромов. Только благодаря данной кампании разрабы будут забивать болт не только на оптимизацию (технология длсс уже как часть игр лол), но и на ручную работу со светом, тенями и отражениями (встроенный рт)
Увеличение ФПС в 5,5 раз! Оаоаоаоао! Ради этого работяги и ходят на завод
с новыми дровами гта не за пускалась gfx eror пришлось откатывать
как же хуанг достал иишкой генереть новые драйвера