NVIDIA выводит игры на новый уровень: Borderlands 4, Dying Light: The Beast и Dune: Awakening получат поддержку DLSS 4

NVIDIA объявила о расширении поддержки технологии DLSS 4, и в числе первых проектов оказались ожидаемые хиты Borderlands 4 и Dying Light: The Beast.

Шутер от Gearbox Software получит Multi Frame Generation, что позволит увеличить частоту кадров в 5,5 раз на видеокартах RTX серии 50. Поддержка DLSS Super Resolution и NVIDIA Reflex снизит задержку до 54%, а при покупке RTX до 22 сентября игроки смогут получить Borderlands 4 вместе с набором Gilded Glory Pack.

Dying Light: The Beast от Techland предложит расширенное трассирование лучей, DLSS Ray Reconstruction и все возможности DLSS 4, включая Frame Generation и Super Resolution, что подчеркнёт визуальную мощь новой части.

Обновление получит и RTX Remix: улучшенная система частиц позволит моддерам переосмыслить эффекты огня и дыма или создать новые сценарии в более чем 165 совместимых играх.

К списку игр с поддержкой DLSS 4 добавились и другие проекты. Dune: Awakening увеличит производительность в 4K почти в пять раз и предложит бесплатный уик-энд в Steam с DLC Lost Harvest. MOBA Predecessor от Omeda Studios также получит Multi Frame Generation и NVIDIA Reflex для более отзывчивого геймплея.

С таким набором технологий DLSS 4 укрепляет позиции NVIDIA как лидера в области графики нового поколения.