Обновление 1.5 для Dying Light: The Beast добавляет жестокую сложность

Techland продолжает дорабатывать Dying Light: The Beast, и на этот раз обновление ориентировано не на новичков. Благодаря новому режиму «Кошмар» обновление 1.5 явно нацелено на игроков, которые уже освоили систему и теперь жаждут настоящего вызова.

В этом режиме враги-люди и заражённые не только сильнее, но и умнее и агрессивнее. Они быстрее реагируют на действия игроков и призваны представлять значительно большую сложность. Ресурсы на этом уровне сложности также сильнее ограничены, что требует гораздо более тщательного управления ими.

В игру также добавлен Альфа-Прыгун, самый сильный из заражённых в Кастор Вудс. Он считается самым умным из всех заражённых во всей франшизе, поскольку игнорирует ультрафиолетовый свет и может преследовать вас по всей карте, пока вы не достигнете безопасной зоны или не убьёте его. В целом, этот тип врагов потребует гораздо более стратегического подхода.

Новые механики выживания в обновлении включают систему голода, которая влияет на выносливость и восстановление здоровья — и, в конечном итоге, на эффективность боя. Фонарики также будут разряжаться со временем и могут мерцать.

Те, кто освоит новые испытания, несмотря на все эти сложности, могут рассчитывать на уникальные новые награды, включая особый костюм и скин для транспортного средства.