Огнемёт, 100 видов холодного оружия и другое - Techland раскрыла подробности брутальных боёв Dying Light: The Beast

Во время трансляции Xbox @ Gamescom Таймон Сектала из Techland рассказал подробности грядущей Dying Light: The Beast.

В новом геймплейном видео видео демонстрируется побочная миссия, в которой Кайл Крейн осматривает выживших, у которых проблемы с водой. Он отправляется на промышленную насосную станцию, передвигаясь по заброшенным зданиям и сражаясь с зомби на крышах.

Показаны кровавые следы от рубящих атак. Вы можете отрубить зомби ногу, чтобы остановить его, но он продолжит ползти к вам. Techland обещает более 100 видов холодного оружия, включая мачете, гаечные ключи, молотки, ломы и секретное оружие, такое как средневековые мечи, катаны и кастомные варианты. Вы также можете найти огнемёт, впервые в серии, наряду с другим огнестрельным оружием (включая гранатомёт).

Когда Кайл высвобождает «Зверя», он может разрывать зомби голыми руками. Идеальные уклонения, получение урона, парирование и нанесение урона в ближнем бою пополняют его счётчик. Так что, хотя огнестрельное оружие может быть мощным, есть достаточно стимулов, чтобы замарать руки. Ещё одно нововведение — транспортные средства, и, несмотря на их эффективность в уничтожении зомби, нужно следить за полученным уроном и запасом топлива.

После перехода в ночное время игроку предстоит сразиться с Нестабильными. Один из них довольно жесток, но на хвосте у Кайла их несколько. Режим «Зверя» очень полезен в этих погонях, поскольку позволяет бежать быстрее и прыгать выше. По мере прохождения игры Кайл будет лучше контролировать Зверя, позволяя ему активировать его по своему желанию (и открывать новые секреты).

Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а позднее — на PS4 и Xbox One.