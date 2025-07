Огнестрельное оружие в Dying Light: The Beast будет по ощущениям на уровне с ближним боем

Хотя Dying Light всегда была игрой, делающей упор на ближний бой, оригинальная игра также предоставляла игрокам множество видов огнестрельного оружия, и директор франшизы Таймон Смектала заявил, что Dying Light: The Beast не станет исключением. В интервью GamesRadar Смектала рассказал о «сложных» отношениях франшизы с огнестрелом, поскольку ближний бой часто отходил на второй план со времён первой Dying Light.

«Если бы Dying Light и «оружие» были на Facebook, их статус отношений был бы «всё сложно»», — сказал Смектала, говоря о роли огнестрельного оружия, традиционно играемого во франшизе Dying Light. Он отметил, что студии было относительно легко добавлять оружие в арсенал игроков, когда она создавала первую Dying Light, благодаря опыту в создании боёв с использованием огнестрельного оружия в Call of Juarez. Однако в конечном итоге игроки стали спрашивать: «Зачем вообще добавлять огнестрел?», ведь рукопашные бои в игре считались очень увлекательными.

По словам Смекталы, это привело к решению полностью отказаться от оружия в Dying Light 2 Stay Human. Однако это привело к другой проблеме: Смектала отметил, что в отзывах об игре было: «И первое, что мы услышали после релиза, было: «А где же огнестрельное оружие?». Dying Light 2 Stay Human позже получила огнестрел в свой арсенал через обновления и DLC.

Смектала рассказал, что в предстоящей Dying Light: The Beast студия решила предоставить игрокам выбор между огнестрельным оружием и рукопашным боем. Однако это также означало, что студии придётся убедиться, что оба стиля боя достаточно сбалансированы, чтобы быть одинаково интересными для игроков. По словам Смекталы, «в Dying Light: The Beast мы решили: «Хорошо, давайте дадим игрокам огнестрел, если они захотят, но также хорошо сосредоточимся на нём, чтобы оно ощущалось наравне с рукопашным боем».

Игры серии Dying Light всегда были играми о поиске собственных решений проблем. Вы стремитесь к цели, но также находите собственные решения. А сейчас мы хотим, чтобы оружие было просто ещё одним инструментом в вашем арсенале.

Он отметил, что выбор между оружием и рукопашным боем «должен предлагать одинаковый уровень риска и вознаграждения, но реализованный по-разному».

Dying Light: The Beast разрабатывается для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Версии игры для ПК, PS5 и Xbox Series X/S выйдут 19 сентября, а версии для PS4 и Xbox One — позднее.