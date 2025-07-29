Огнестрельное оружие в Dying Light: The Beast будет по ощущениям на уровне с ближним боем

Хотя Dying Light всегда была игрой, делающей упор на ближний бой, оригинальная игра также предоставляла игрокам множество видов огнестрельного оружия, и директор франшизы Таймон Смектала заявил, что Dying Light: The Beast не станет исключением. В интервью GamesRadar Смектала рассказал о «сложных» отношениях франшизы с огнестрелом, поскольку ближний бой часто отходил на второй план со времён первой Dying Light.
«Если бы Dying Light и «оружие» были на Facebook, их статус отношений был бы «всё сложно»», — сказал Смектала, говоря о роли огнестрельного оружия, традиционно играемого во франшизе Dying Light. Он отметил, что студии было относительно легко добавлять оружие в арсенал игроков, когда она создавала первую Dying Light, благодаря опыту в создании боёв с использованием огнестрельного оружия в Call of Juarez. Однако в конечном итоге игроки стали спрашивать: «Зачем вообще добавлять огнестрел?», ведь рукопашные бои в игре считались очень увлекательными.
По словам Смекталы, это привело к решению полностью отказаться от оружия в Dying Light 2 Stay Human. Однако это привело к другой проблеме: Смектала отметил, что в отзывах об игре было: «И первое, что мы услышали после релиза, было: «А где же огнестрельное оружие?». Dying Light 2 Stay Human позже получила огнестрел в свой арсенал через обновления и DLC.
Смектала рассказал, что в предстоящей Dying Light: The Beast студия решила предоставить игрокам выбор между огнестрельным оружием и рукопашным боем. Однако это также означало, что студии придётся убедиться, что оба стиля боя достаточно сбалансированы, чтобы быть одинаково интересными для игроков. По словам Смекталы, «в Dying Light: The Beast мы решили: «Хорошо, давайте дадим игрокам огнестрел, если они захотят, но также хорошо сосредоточимся на нём, чтобы оно ощущалось наравне с рукопашным боем».
Игры серии Dying Light всегда были играми о поиске собственных решений проблем. Вы стремитесь к цели, но также находите собственные решения. А сейчас мы хотим, чтобы оружие было просто ещё одним инструментом в вашем арсенале.
Он отметил, что выбор между оружием и рукопашным боем «должен предлагать одинаковый уровень риска и вознаграждения, но реализованный по-разному».
Dying Light: The Beast разрабатывается для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Версии игры для ПК, PS5 и Xbox Series X/S выйдут 19 сентября, а версии для PS4 и Xbox One — позднее.
Ну вообще-то игру про зомби, не добавлять огнестрел это бред, может надоесть ближний бой и тогда выручает огнестрел.
Ну вообще-то в игре про зомби шмалять из огнестрела самый бредовый бред среди всех бредовых бредов, ибо на этот шум сбегутся все зомбаки округи и тебя сожрут. Самый логичный вариант выжить в зомби мире - минимум огнестрела, минимум шума... максимум рукопашки. Огрестрел всегда лишний в таких играх.
Ну так в этом и была фишка изначально. Стреляешь и орёшь в микрофон? - будь добр отбиваться от наплыва дохляков. Играешь по стелсу - тебе попадаются только одиночные рандомные болванчики.
Оставили бы эту фичу и всё, делов-то. Ну и плюсом можно сделать патроны супер редким лутом в игре.
огнестрел, должен быть крутым и эффективным оружием, но патроны должны быть в дефиците, чтоб редко, но метко.
короче огнестрелом можно будет бить прикладом зомбаков в ближнем бою, а в дальном можно автоматом кидаться
такое же деревянное как и в первой части?
Ну справедливости ради в этой игре огнестрел всегда был каким то всратым.
Надеюсь глушители для пушек будут....?
Даже не сомневаю что будет таким же всратым
Вот уж где всратая мили боёвка, так это в Dead Island 2. Ещё хуже, чем в предыдущих играх серии.
Огнестрел, будем честны, в DL выглядит ущербно — как с технической стороны, так и по звуку. Надеюсь, его полностью переработают с нуля.
Вот именно, что ущербно! Именно поэтому огнестрел ни в каком виде не нужен DL. Никакие переработки с нуля не помогут. Эти разработчики не уимеют работать с огнестрелом. Они умеют только в рукопашку.
Многообещающее заявление
Пффф... Как же много они говорят об этом. В других подобных играх разработчики просто делают несколько видов оружия и всё, huyak-huyak и в продакшн, как говорится. У этих же постоянно какие-то проблемы. То много огнестрела, то вообще нет. То оно слабое, то сильное. То добавят, то убавят. И каждый раз будет рассуждения на 3 абзаца.