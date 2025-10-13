ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 1 958 оценок

Отзывы сообщества о Dying Light 2 помогли в разработке Dying Light: The Beast

monk70 monk70

В интервью Prima Games директор франшизы в Techland Таймон Смектала рассказал, что сдержанный приём Dying Light 2: Stay Human помог студии в разработке Dying Light: The Beast.

Благодаря отзывам о сиквеле, последняя игра стала более сфокусированной и чёткой, особенно по сравнению с более амбициозной второй частью.

Главным уроком стала чёткость фокуса и внимание к деталям. Dying Light 2 Stay Human была амбициозной, возможно, даже слишком амбициозной в некоторых аспектах, и хотя мы гордимся своими достижениями, мы также поняли, что иногда меньше значит лучше.

Далее в интервью Смектала рассказал о том, как Techland решила избавиться от лишнего в Dying Light: The Beast. Он отметил, что целью было создать в целом более насыщенную игру, которая сохранила бы тот же уровень приземлённого, напряжённого и эмоционального игрового процесса и сюжета, которые сделали оригинальную Dying Light любимой фанатами.

В Dying Light: The Beast мы избавились от всего лишнего, чтобы создать более насыщенный и осмысленный игровой процесс. Игра знает, чего хочет: быть напряжённой, приземлённой и эмоциональной. Мы также внимательно учли отзывы сообщества, каждую мелочь, касательно ощущений боя, точности движений и темпа.

Dying Light: The Beast доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Позже игра также выйдет на PS4 и Xbox One.

11
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
malars0

нафига они паркур споганили только так и не понял...

1
TheNikolay00

А что там во второй части амбициозного? Однообразие и скука.

1
Bella Ramsey

Офигенный DL. Я сначала ругал, но потом поиграл чуток и как затянуло. Вайб первой части 100%. Сначала тормозила на актуальном железе, потом через пару патчей и ковыряний в настройках (включил dlss баланс) игра полетела. На фоне всего остального мусора игра прям топ. Ворчливый водопроводчик-электрик, способный оторвать голову мутанту размером с трактор, что может быть лучше? Бабы хоть и командуют по сюжету, но, уверен, где-то за кадром Крейн им вставляет своего зверя 😄 Нежинки пусть идут в свои йотеи, борды и батлы (про кемперство) играют!

1
Haliburton

Ты так это описываешь, как будто нет других игр на эту тематику

Bella Ramsey Haliburton

Я про "Горячие 💩 новинки"

Haliburton Bella Ramsey

А это не новинка ? со старой оболочкой ?

bohdan2015

3 всё равно придётся стать больше:)