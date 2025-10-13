Отзывы сообщества о Dying Light 2 помогли в разработке Dying Light: The Beast

В интервью Prima Games директор франшизы в Techland Таймон Смектала рассказал, что сдержанный приём Dying Light 2: Stay Human помог студии в разработке Dying Light: The Beast.
Благодаря отзывам о сиквеле, последняя игра стала более сфокусированной и чёткой, особенно по сравнению с более амбициозной второй частью.
Главным уроком стала чёткость фокуса и внимание к деталям. Dying Light 2 Stay Human была амбициозной, возможно, даже слишком амбициозной в некоторых аспектах, и хотя мы гордимся своими достижениями, мы также поняли, что иногда меньше значит лучше.
Далее в интервью Смектала рассказал о том, как Techland решила избавиться от лишнего в Dying Light: The Beast. Он отметил, что целью было создать в целом более насыщенную игру, которая сохранила бы тот же уровень приземлённого, напряжённого и эмоционального игрового процесса и сюжета, которые сделали оригинальную Dying Light любимой фанатами.
В Dying Light: The Beast мы избавились от всего лишнего, чтобы создать более насыщенный и осмысленный игровой процесс. Игра знает, чего хочет: быть напряжённой, приземлённой и эмоциональной. Мы также внимательно учли отзывы сообщества, каждую мелочь, касательно ощущений боя, точности движений и темпа.
Dying Light: The Beast доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Позже игра также выйдет на PS4 и Xbox One.
нафига они паркур споганили только так и не понял...
А что там во второй части амбициозного? Однообразие и скука.
Офигенный DL. Я сначала ругал, но потом поиграл чуток и как затянуло. Вайб первой части 100%. Сначала тормозила на актуальном железе, потом через пару патчей и ковыряний в настройках (включил dlss баланс) игра полетела. На фоне всего остального мусора игра прям топ. Ворчливый водопроводчик-электрик, способный оторвать голову мутанту размером с трактор, что может быть лучше? Бабы хоть и командуют по сюжету, но, уверен, где-то за кадром Крейн им вставляет своего зверя 😄 Нежинки пусть идут в свои йотеи, борды и батлы (про кемперство) играют!
Ты так это описываешь, как будто нет других игр на эту тематику
Я про "Горячие 💩 новинки"
А это не новинка ? со старой оболочкой ?
3 всё равно придётся стать больше:)