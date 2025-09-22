PC-версия Dying Light: The Beast получила первый хотфикс 1.2.1

Компания Techland сообщила о выпуске хотфикса 1.2.1 для PC-версии Dying Light: The Beast.

Хотфикс направлен на исправление проблем с дождём в помещениях и неправильным циклом дня и ночи. Обновление уже доступно для скачивания для всех владельцев игры.

По словам разработчиков, как только хотфикс станет доступен на всех платформах, APEX скин для машины будет ждать в игровом хранилище всех, кто оформил предварительный заказ или приобрел игру в составе Dying Light 2: Ultimate Edition.