PC-версия Dying Light: The Beast получила первый хотфикс 1.2.1

Компания Techland сообщила о выпуске хотфикса 1.2.1 для PC-версии Dying Light: The Beast.
Хотфикс направлен на исправление проблем с дождём в помещениях и неправильным циклом дня и ночи. Обновление уже доступно для скачивания для всех владельцев игры.
По словам разработчиков, как только хотфикс станет доступен на всех платформах, APEX скин для машины будет ждать в игровом хранилище всех, кто оформил предварительный заказ или приобрел игру в составе Dying Light 2: Ultimate Edition.
ДРОП ЧЕРЕЗ 5 ЧАСОВ.... я всё это уже видел.... это стыд... я не знаю кем надо быть что бы в это играть и тратить время...ну наверно ребёнком... который до этого в жизни не играл не в одну игру... я уже сбился со счёта на сколько это всё переварено уже...
Ну поплачь
Ну, ты "кремень", я только 2 часа выдержал.
Они смогли превзойти Юбисофт, бесконечный гринд, с кучей беготни и тупорылыми заданиями.
магазин Netermarket , дождь внутри , так себе хот фикс )
там во всех зданиях дождь внутри😂
нет офнись потомок унылого железа и убогих драйверов
такой патч fallout4 не дождался.
работающий патч и у беседки? у них ни одна игра не работает стабильно, вся серфия фолыча и скайрима особенно) только модеры фиксят и патчат)
Жду лучи
Быстро они, по сути это у меня пока единственный баг с которым я столкнулся.