Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 927 оценок

PC-версия Dying Light: The Beast получила первый хотфикс 1.2.1

AceTheKing AceTheKing

Компания Techland сообщила о выпуске хотфикса 1.2.1 для PC-версии Dying Light: The Beast.

Хотфикс направлен на исправление проблем с дождём в помещениях и неправильным циклом дня и ночи. Обновление уже доступно для скачивания для всех владельцев игры.

По словам разработчиков, как только хотфикс станет доступен на всех платформах, APEX скин для машины будет ждать в игровом хранилище всех, кто оформил предварительный заказ или приобрел игру в составе Dying Light 2: Ultimate Edition.

3Dart stl

ДРОП ЧЕРЕЗ 5 ЧАСОВ.... я всё это уже видел.... это стыд... я не знаю кем надо быть что бы в это играть и тратить время...ну наверно ребёнком... который до этого в жизни не играл не в одну игру... я уже сбился со счёта на сколько это всё переварено уже...

42
vegas99

Ну поплачь

12
DОC

Ну, ты "кремень", я только 2 часа выдержал.

8
N_OO_B

Они смогли превзойти Юбисофт, бесконечный гринд, с кучей беготни и тупорылыми заданиями.

1
JackBV

магазин Netermarket , дождь внутри , так себе хот фикс )

5
Леший3

там во всех зданиях дождь внутри😂

1
VengelBryde Леший3

нет офнись потомок унылого железа и убогих драйверов

1
SexualHarassmentPanda
2
Greshnik5126
направлен на исправление проблем с дождём в помещениях

такой патч fallout4 не дождался.

1
Ekaterina2009

работающий патч и у беседки? у них ни одна игра не работает стабильно, вся серфия фолыча и скайрима особенно) только модеры фиксят и патчат)

Ekaterina2009

Жду лучи

1
saa0891
неправильным циклом дня и ночи

Быстро они, по сути это у меня пока единственный баг с которым я столкнулся.