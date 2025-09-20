Пиковый онлайн Dying Light: The Beast достиг знаковой отметки в Steam - свыше 100 тысяч игроков

Пиковый онлайн Dying Light: The Beast достиг новой важной отметки в Steam: в первые выходные этот показатель превысил 100 тысяч игроков.
На данный момент в игре одновременно находится свыше 115 тысяч игроков. Это выше, чем у Dying Light (46 тысяч), но ниже Dying Light 2: Stay Human (275 тысяч). Скорее всего игре ещё удастся улучшить свой рекорд - онлайн постепенно увеличивается.
Dying Light: The Beast доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Сам ещё не играл, жду пока отшлифуют патчами, но объективно игра явно удалась. А нытики пусть умоются этой статистикой )
тут не то что шлифовать нужно, а полностью переделывать. игра сделана на движке ДЛ2, добавь чего-нибудь нового и все. по факту, сломанные циклы дня и ночи, дожди в зданиях, застреваешь в текстурах, xp поломан и это минимум из популярных багов. попробуй кстати уф-фонарем посвети в зомби, он даже гореть не будет, как в dying light 2. все повырезали, 60$ и готово
Игра, конечно, хуже второй части, но всё равно в целом игра хорошая. А всё тобою перечисленное, конечно, влияет на восприятие игры, но не настолько сильно, чтоб из-за этого считать игру плохой.
А так ДЛ2 мне больше нравится. Точка.
все пофиг че тебе нравится
Ну и чудненько, желаю им хорших продаж и милион онлайна🙂
Именно так должно выглядеть продолжение игры. Жаль, оказалась короткая, прошел всю, со всеми второстепенными квестами за 25 часов. Финал явно намекает на заключительную часть. Супер.