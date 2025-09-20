Пиковый онлайн Dying Light: The Beast достиг знаковой отметки в Steam - свыше 100 тысяч игроков

Пиковый онлайн Dying Light: The Beast достиг новой важной отметки в Steam: в первые выходные этот показатель превысил 100 тысяч игроков.

На данный момент в игре одновременно находится свыше 115 тысяч игроков. Это выше, чем у Dying Light (46 тысяч), но ниже Dying Light 2: Stay Human (275 тысяч). Скорее всего игре ещё удастся улучшить свой рекорд - онлайн постепенно увеличивается.

Dying Light: The Beast доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.