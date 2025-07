По словам директора франшизы, Dying Light: The Beast не подходит для "излишне серьёзного" тона

Компания Techland, занимающаяся разработкой Dying Light: The Beast, хочет сделать упор на удовольствие прежде всего в предстоящей игре. В интервью GamesRadar директор франшизы Таймон Смектала рассказал о том, что игра не претендует на звание «самой амбициозной в серии в плане повествования», а больше ориентирована на то, чтобы игроки хорошо проводили время. В связи с этим Смектала объяснил, что студия хочет сосредоточиться на игровом процессе Dying Light: The Beast, а не на философском повествовании.

Нам гораздо проще — и в каком-то смысле осмысленнее — расширяться и развиваться в плане геймплея. Не думаю, что нам нужно быть самой амбициозной серией в плане повествования. Нам нужно создавать крутых персонажей, которые сталкиваются со сложными испытаниями, где сюжетная линия полна неожиданных поворотов, но при этом нам не нужно быть откровенно философскими.

По сравнению с такими амбициозными в плане повествования играми, как серия The Last of Us от Naughty Dog, сюжеты в этих играх часто задают игрокам более серьёзные вопросы. Смектала сказал, что студия не хочет задавать подобные вопросы игрокам Dying Light. Более того, он отметил, что серия Dying Light изначально не очень подходит для такого рода повествования.

Нам не нужно спрашивать игроков о морали и всём таком. Мы создаём игры, которые в первую очередь ориентированы на действительно крутой геймплей и крутых персонажей. Я думаю, что откровенная серьёзность не сработает для Dying Light как серии, поэтому мы продолжим в том же духе. Думаю, это имеет для нас больше смысла.

Dying Light: The Beast выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 22 августа. В преддверии релиза Смектала подтвердил, что прохождение сюжета займёт у игроков около 20 часов. Он также упомянул, что есть «дополнительные материалы», которые могут добавить ещё 20–30 часов игрового процесса.