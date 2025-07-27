По словам директора, в Dying Light: The Beast не будет никаких элементов микротранзакций или виртуальных валют

Dying Light 2 не смогла оправдать ажиотаж вокруг первой игры и была признана посредственной игрой в жанре зомби-выживания. Одной из главных претензий фанатов к игре было включение элементов микротранзакций, добавленных после запуска.
Techland предстоит исправить множество ошибок в предстоящей игре Dying Light: The Beast, которая призвана вернуть серию к истокам. В идеале первым шагом должно стать исключение добавления виртуальных валют, что подтвердил и режиссёр серии.
Микротранзакциям нет места в однопользовательских играх, и они неоднократно приводили к провалу многих проектов. К счастью, Techland наконец-то это осознала и решила не использовать эти элементы в следующей игре.
В ответ на просьбу одного из фанатов не добавлять в игру микротранзакции и виртуальные валюты, директор франшизы Таймон Смектала заверил его, что они не будут этого делать.
В Dying Light 2 игроки могли приобрести внутриигровые косметические предметы только за виртуальную валюту. Разработчики добавили эту валюту в обновлении после релиза, но игроки могли приобретать её только фиксированными суммами. Таким образом, фанаты покупали больше валюты, чем им требовалось. К счастью, разработчики не повторят одну и ту же ошибку дважды с триквелом.
Dying Light: The Beast стремится подарить увлекательный опыт и не слишком серьёзна. Изначально задуманный как дополнение к сиквелу, проект превратился в полноценную игру, предлагающую около 50 часов игрового времени.
Кайл Крейн из первой игры вернётся в качестве главного героя, что является ещё одним важным аргументом в пользу игры. Techland весьма уверена в релизе и даже зашла так далеко, что раскритиковала Assassin's Creed: Shadows.
Отсутствие микротранзакций и виртуальных валют - не должно подаваться так, будто это подвиг от разработчиков, это должно быть базой, как раньше.
Очевидно, и уже не раз говорили об этом, как было прежде - уже не будет
Будет. Если примут законы о лутбоксах и SKG)
Причем здесь лутбоксы и причем здесь шизоидный пиар человека, который верит в то, что игры работают на магии?
В овервоч убрали лутбоксы. И как? Игроки довольны? Стало только хуже лол
И смысл тогда в неё играть? Без микротранзакций игры совершенно неинтересные.
шутка
Нет. Об этом есть исследования, которые подтверждают то, о чем я написал
Ху*вые исследования, я тебе так скажу. Ибо любой нормальный человек, тебе скажет очевидный ответ.
Делаю ставку на то, что игра будет гов ном. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Пусть почитают книги покойного Круза. Да, с точки зрения литературы - это гов но, но там хотя бы был глобальный сюжет с мелкими боссами по пути. А тут как FC - опять наваливать какому-то мелкому психопату. Апокалипсис с зомбями интересен в самом начале, когда мир только рушится. Потом все превращается в трижды переваренный ка л. Живой пример 28 дней, недель, лет спустя. Первый - топчик, далее уже так себе, а последняя часть просто мусор. Это же и случилось с Ходячими. А вот "Ночь живых мертвецов" - неустаревающая классика. Я бы сыграл во что-то подобное переработанное с развитием сюжета выживших в доме. L4d тоже именно про начало апока.
Денувы надеюсь тоже не будет
не факт - что то они с релизом тянут готовой игры, + у 2 части аж за 3 дня добавили.
Да скорее всего добавят. По этому предзаказ не брать лучше
Они точно делают одиночную игру, если нужно такое уточнять?
Ну, как бы истоки игры идут от одиночной игры в смеси с кооперативом....
и без гмо, да? а когда игроки купят игру, то получат игру, да? можно еще больше подобных преимуществ
угондонили игромир микротранзитами а теперь решили сингл, отказ от пиратства даст плоды но вмеру, главное монополию убрать, я думаю ФАС должен штрафать рокстар если не будет аналогов GTA 6
Хотелось бы чтобы акцент по-прежнему был сделан на ближнем бою, крайне не хотелось бы превалирование огнестрела в игре.
как и с ведьмаком: может хватит, новости каждый день слишком много говора, лучше бы дали геймплей на 15 минут глянуть
не тот уровень чтобы были микротранзакции,это по сути не полноценная игра, а жалкое допиленное dlc ко 2 части,не AAA уровень как 2 часть,её уровень это dlc для dead island 2 (Haus или SoLA)