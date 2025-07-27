По словам директора, в Dying Light: The Beast не будет никаких элементов микротранзакций или виртуальных валют

Dying Light 2 не смогла оправдать ажиотаж вокруг первой игры и была признана посредственной игрой в жанре зомби-выживания. Одной из главных претензий фанатов к игре было включение элементов микротранзакций, добавленных после запуска.

Techland предстоит исправить множество ошибок в предстоящей игре Dying Light: The Beast, которая призвана вернуть серию к истокам. В идеале первым шагом должно стать исключение добавления виртуальных валют, что подтвердил и режиссёр серии.

Микротранзакциям нет места в однопользовательских играх, и они неоднократно приводили к провалу многих проектов. К счастью, Techland наконец-то это осознала и решила не использовать эти элементы в следующей игре.

В ответ на просьбу одного из фанатов не добавлять в игру микротранзакции и виртуальные валюты, директор франшизы Таймон Смектала заверил его, что они не будут этого делать.

В Dying Light 2 игроки могли приобрести внутриигровые косметические предметы только за виртуальную валюту. Разработчики добавили эту валюту в обновлении после релиза, но игроки могли приобретать её только фиксированными суммами. Таким образом, фанаты покупали больше валюты, чем им требовалось. К счастью, разработчики не повторят одну и ту же ошибку дважды с триквелом.

Dying Light: The Beast стремится подарить увлекательный опыт и не слишком серьёзна. Изначально задуманный как дополнение к сиквелу, проект превратился в полноценную игру, предлагающую около 50 часов игрового времени.

Кайл Крейн из первой игры вернётся в качестве главного героя, что является ещё одним важным аргументом в пользу игры. Techland весьма уверена в релизе и даже зашла так далеко, что раскритиковала Assassin's Creed: Shadows.