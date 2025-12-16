Похоже, разработчики Dying Light уже приступили к созданию новой игры серии

Спустя всего три месяца после сентябрьского релиза Dying Light: The Beast, студия Techland, судя по всему, уже закладывает фундамент для следующего крупного проекта в своей главной зомби-вселенной. На официальном сайте компании была обнаружена вакансия, недвусмысленно намекающая на разработку новой игры с упором на онлайн-составляющую.
В разделе карьеры Techland открыта позиция ведущего дизайнера онлайн-игр (Lead Online Game Designer). Описание вакансии гласит, что успешному кандидату предстоит определить рамки и структуру для «нового онлайн-опыта во франшизе Dying Light».
Ключевые детали из вакансии указывают на сервисную модель будущего проекта:
- Специалисту предстоит вести проект через полный цикл разработки: от концепции и прототипирования до релиза и пострелизной поддержки.
- Требуется опыт работы над механиками вовлечения аудитории и внутриигровой экономикой.
- Отдельным пунктом указано наличие опыта в создании игр-сервисов (Games-as-a-Service).
Хотя теоретически это может быть связано с новым режимом для уже существующих игр, формулировки о создании проекта «с нуля» говорят скорее в пользу самостоятельного тайтла. Журналисты уже обратились в Techland за комментариями, однако студия отказалась раскрывать детали загадочного «онлайн-опыта».
Напомним, ранее в этом году студия отменила два неанонсированных проекта (предположительно фэнтези-RPG) на фоне финансовых трудностей, однако успех франшизы Dying Light, по-видимому, позволяет команде с уверенностью смотреть в будущее и расширять штат.
Они вообще ничего другого не могут сделать?
Могут. Но нет никакой гарантии, что новое выстрелит так же, как Dying Light. Это стандартная боязнь всех студий.
есть слух что делают
Бабок нафармили на ДЛС как отдельной игре, теперь стратегия известна.
Ну подождём новых утечек, может тогда и ясно будет, что это значит.
А может просто человек уволился, и на его место кого-нибудь ищут.
Hellraid разрабатываете, хватит с нас зомби апокалипсиса.
Как же они дрочат на свою модель игр-сервисов, бесит просто. Даже вторую часть ещё не закончили.