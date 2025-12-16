Похоже, разработчики Dying Light уже приступили к созданию новой игры серии

Спустя всего три месяца после сентябрьского релиза Dying Light: The Beast, студия Techland, судя по всему, уже закладывает фундамент для следующего крупного проекта в своей главной зомби-вселенной. На официальном сайте компании была обнаружена вакансия, недвусмысленно намекающая на разработку новой игры с упором на онлайн-составляющую.

В разделе карьеры Techland открыта позиция ведущего дизайнера онлайн-игр (Lead Online Game Designer). Описание вакансии гласит, что успешному кандидату предстоит определить рамки и структуру для «нового онлайн-опыта во франшизе Dying Light».

Ключевые детали из вакансии указывают на сервисную модель будущего проекта:

Специалисту предстоит вести проект через полный цикл разработки: от концепции и прототипирования до релиза и пострелизной поддержки.

Требуется опыт работы над механиками вовлечения аудитории и внутриигровой экономикой.

Отдельным пунктом указано наличие опыта в создании игр-сервисов (Games-as-a-Service).

Хотя теоретически это может быть связано с новым режимом для уже существующих игр, формулировки о создании проекта «с нуля» говорят скорее в пользу самостоятельного тайтла. Журналисты уже обратились в Techland за комментариями, однако студия отказалась раскрывать детали загадочного «онлайн-опыта».

Напомним, ранее в этом году студия отменила два неанонсированных проекта (предположительно фэнтези-RPG) на фоне финансовых трудностей, однако успех франшизы Dying Light, по-видимому, позволяет команде с уверенностью смотреть в будущее и расширять штат.