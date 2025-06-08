Полное прохождение Dying Light: The Beast может занять больше 40 часов

Полное прохождение Dying Light: The Beast на 100% может занять больше 40 часов — Techland теперь позиционирует проект, как полноценный AAA-продукт.

Cпин-офф про Кайла Крейна продолжает разрастаться по ходу разработки.

Согласно директору франшизы, Тимону Смекталле, на момент апреля, прохождение лишь одного сюжета занимало 20 часов, а суммарно с большей частью пройденных квестов время улетело за 37 часов.

Интересно, что в прошлом году во время анонса, Смекталла сообщал о 20-часовом прохождении не только сюжета, но и большей части побочного контента.

Впрочем, геймдиректор и не скрывает, что команда добавила еще немного контента в предрелизной версии.

По итогу спин-офф будет включать себя огромное количество прописанных сайд-квестов, уникальных секретов в открытом мире, да и сама карта будет создана вручную с учетом мелких деталей.

В Techland буквально признались, что Вилледор из Dying Light 2 был не таким запоминающимся в плане исследования, ведь студия очень сильно полагалась на генерацию.

Видимо поэтому, The Beast теперь стоит 60 долларов, хотя многих возмутил тот факт, что игра буквально в лоб делается по ассетам DL2.

Что еще стало известно по проекту со слов разработчика и отдельного превью от IGN:

Игра теперь заимствует некоторые элементы Immersive-Sim из Dishonored, где некоторые локации можно пройти несколькими способами.

Драки в ближнем бою из сиквела наконец разнообразили другими инструментами, включая огнестрел, который лишь дополняет боевую систему, а не вредит ей.

В серии наконец появится отдельная механика проверки времени на часах Крейна. Посмотреть время можно на отдельную кнопку.

Можно ремонтировать сломанное оружие и обмазываться кишками зомби для маскировки, как в первой части.

У Крейна появится новая ветка навыков, посвященная способностям зараженного. Прокачивать себя протагонист будет с помощью убийства «Химер» — особых зараженных, усиливающих способности от Харранского Вируса.

Журналист пока не знает, как режим зверя будет влиять на паркур, ведь тестеры сильно абузили многие паркурные головоломки из-за усиленных прыжков.

Многие геймплейные улучшения собираются добавить в DL2 после релиза The Beast.

Новая локация Касторских Лесов находится почти в тысячах километров от Вилледора из DL2. Это вымышленный европейский регион, расположенный в Швейцарских Альпах.

Релиз Dying Light: The Beast состоится 22 августа на PS5, Xbox Series S|X и PC. Версии на пастген выйдут до конца года.

Изначально спин-офф вообще позиционировался, как второе DLC к Dying Light 2, но затем он был существенно переработан из-за сюжетных утечек.

Обладатели Ultimate-издания сиквела (снят с продажи 30 сентября 2024 года), кстати, получат игру совершенно бесплатно в день релиза.

Для остальных, предзаказы уже открыты, а игра будет еще и с полным русским переводом, включая озвучку.