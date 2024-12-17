Разработчики Dying Light The Beast изменили одну из базовых механик на основе отзывов игроков

В интервью PCGamesN директор франшизы Dying Light Таймон Смекталой рассказал как отзывы игроков повлияли на создание Dying Light, особенно в том, что касается механики вождения в грядущем Dying Light The Beast. По словам Смекталоя, Techland всегда следит за тем, что говорят фанаты, и это позволило внести изменения в геймплей, которые мы увидели в новом трейлере.

«Когда мы анонсировали Dying Light The Beast, мы хотели, чтобы управление автомобилем было только от третьего лица, потому что нам казалось, что так игрок лучше ориентируется в окружающей обстановке и ему легче управлять», - объясняет Смектала. «Но потом мы услышали много отзывов от наших игроков, что на самом деле они хотели бы попробовать управлять транспортными средствами от первого лица, чтобы лучше погрузиться в игру и сохранить то погружение, которое они получают, когда передвигаются пешком».

Значит, если заметили опциональное изменение перспективы вождения, которое было сделано за несколько месяцев между анонсом и трейлером TGA, то причина именно в этом. Смектала четко заявил, что Techland стремится услышать отзывы игроков и что это жизненно важная часть разработки.

Если мы работаем над игрой, это не просто наша игра. Это игра, которой мы делимся с десятками миллионов людей. Поэтому нам необходимо слышать и их голоса. Я доверяю очень умным и преданным игрокам, которые у нас есть, и это постоянный обмен мнениями, так что мы точно не разрабатываем игру в одиночку.



Если говорить о примерах, то, когда вышла DL2, мы перешли на новый движок, и физическая составляющая окружения была не настолько сложной, как ожидали игроки, особенно если учесть, что между этими двумя играми было семь лет разницы. Так что игроки, вероятно, ожидали большего.

По словам Смекталы, именно поэтому Techland уделила особое внимание физике окружения в Dying Light The Beast.

Мы поняли, что это так важно для наших игроков. Есть команда людей, которая занимается именно физическим аспектом и всем, что связано с окружением - реакцией зомби, реакцией врагов, передвижением игрока, навыками, боем и т. д., - чтобы убедиться, что в игре все в порядке с физикой.