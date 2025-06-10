Разработчики Dying Light: The Beast расценивают игру как полноценную третью часть, а не "отдельное и большое DLC"

Польская студия Techland, проведя весьма детальную и насыщенную демонстрацию Dying Light: The Beast во время Summer Game Fest 2025, продолжает делиться новыми подробностями о проекте. Последнее высказывание от авторов игры, похоже, призвано окончательно развеять сомнения в её статусе: The Beast — не побочный эпизод, а по сути полноценная третья часть в серии.

В интервью Тимон Смектала, креативный руководитель франшизы, чётко обозначил внутреннюю позицию команды: разработка The Beast была полностью перезапущена, а сам проект уже несколько месяцев воспринимается студией как Dying Light 3. Несмотря на отсутствие номера в названии, по масштабу, амбициям и подходу это следующая крупная веха в истории серии.

По словам геймдиректора, команда использовала весь накопленный опыт работы над предыдущими двумя частями, чтобы создать «лучшую игру серии». Он подчеркнул, что The Beast — это не просто проект для поклонников, но и полноценная самостоятельная игра в жанре экшен-сурвайвал с открытым миром, рассчитанная более чем на 20 часов прохождения.

Изначально задуманная как дополнение к Dying Light 2: Stay Human, игра быстро переросла свои рамки. За девять недель до выхода Techland планирует активно объяснять аудитории, почему The Beast следует воспринимать как следующий крупный релиз в серии — и это, по их словам, только начало новой главы для всей серии.

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.