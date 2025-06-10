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Dying Light: The Beast Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 220 оценок

Разработчики Dying Light: The Beast расценивают игру как полноценную третью часть, а не "отдельное и большое DLC"

Gutsz Gutsz

Польская студия Techland, проведя весьма детальную и насыщенную демонстрацию Dying Light: The Beast во время Summer Game Fest 2025, продолжает делиться новыми подробностями о проекте. Последнее высказывание от авторов игры, похоже, призвано окончательно развеять сомнения в её статусе: The Beast — не побочный эпизод, а по сути полноценная третья часть в серии.

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30 минут геймплея Dying Light: The Beast

В интервью Тимон Смектала, креативный руководитель франшизы, чётко обозначил внутреннюю позицию команды: разработка The Beast была полностью перезапущена, а сам проект уже несколько месяцев воспринимается студией как Dying Light 3. Несмотря на отсутствие номера в названии, по масштабу, амбициям и подходу это следующая крупная веха в истории серии.

По словам геймдиректора, команда использовала весь накопленный опыт работы над предыдущими двумя частями, чтобы создать «лучшую игру серии». Он подчеркнул, что The Beast — это не просто проект для поклонников, но и полноценная самостоятельная игра в жанре экшен-сурвайвал с открытым миром, рассчитанная более чем на 20 часов прохождения.

Изначально задуманная как дополнение к Dying Light 2: Stay Human, игра быстро переросла свои рамки. За девять недель до выхода Techland планирует активно объяснять аудитории, почему The Beast следует воспринимать как следующий крупный релиз в серии — и это, по их словам, только начало новой главы для всей серии.

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Сколько уже можно доить эту тему про зомбаков🤦‍♂️ // Nvidia Power

6
Пользователь ВКонтакте

Что нужно доить ? // Александр Павлов

1
fcn_maks Пользователь ВКонтакте

Он хочет больше королевских битв

1
Алан Битаров

Сколько нужно. А нужно как можно больше.

1
nemsis94

По ее цене мы уже поняли, что они ее рассматривают как ААА проект

3
Андрей12908070

А надо было покупать максимальную версию второй части, что бы бесплатно поиграть

1
Влад Корвин Андрей12908070

чтобы поиграть бесплатно, надо что то покупать?

1
Ниалот Нзотович

Ну европейцы могут в DLC, этого не отнять, вспомним Ведьмак 3, вспомним KCD, где DLC платные все стоящие, а не броня для коней из облы.

1
Arno_Dorrian

норм, в духе 1 части, прислушались сделали удары более резкими, только желтизну в окружении не надо было добавлять

chanp14

нет никакой желтизны. это у тебя монитор с севшей элт

lokdogg

за бесплатно это ваще шикарно

Scorpion_GamePlay

Но ведь город как во второй...