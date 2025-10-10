Разработчики Dying Light: The Beast в новом трейлере похвастались восторженной реакцией игроков

Студия Techland выпустила свежий ролик, посвящённый успеху недавно вышедшей Dying Light: The Beast, которая переросла из дополнения ко второй части в полноценную игру. Новая игра показала, как фанаты по всему миру приняли возвращение культового героя Кайла Крейна.

В новом трейлере разработчики собрали цитаты из пользовательских рецензий, которые описывают игру как «идеальное продолжение оригинала» и «10 из 10». Многие фанаты отметили атмосферу, динамичный паркур и кровавые сражения, называя игру «адреналиновым передозом». По данным Techland, игроки из более чем 150 стран провели в игре свыше 36,5 миллиона часов, а количество положительных отзывов в Steam уже превысило 36 тысяч.

Ролик завершается обращением разработчиков к сообществу: «Спасибо, что приняли зверя». Это символично, ведь The Beast стал возвращением к истокам серии, где снова появилась жёсткость, кровь и безумная скорость, свойственные первому Dying Light.

В The Beast главный герой вновь сталкивается с инфицированными в мрачных лесах в: Dying Light: The Beast, Локации в Dying Light: The Beast русский Кастор-Вудс, а сюжет вращается вокруг его личной мести. Благодаря улучшенной системе ближнего боя и паркура, игра воспринимается как духовный наследник оригинала 2015 года.

Судя по реакции игроков, Techland удалось вернуть ту самую формулу Dying Light, за которую фанаты любили серию — и теперь, кажется, монстр внутри действительно пробудился.