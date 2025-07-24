Разработчики Dying Light: The Beast вдохновлялись Control и Alan Wake 2, а не растянутой Assassin's Creed: Shadows

Разработчики Dying Light: The Beast сознательно выбрали компактный формат игры, противопоставляя его гигантским открытым мирам вроде Assassin's Creed: Shadows.
Тимон Смектала, директор франшизы, критически высказался о современных тенденциях к перегруженности контентом, отметив, что многие игроки просто не доходят до финала в массивных проектах:
Когда я запускаю Assassin's Creed: Shadows, то сразу понимаю, что никогда её не закончу. Конечно, я все равно получаю отдачу от потраченных средств, но не за счёт того, что завершаю игру.
При этом разработчик подчеркнул, что студия вдохновлялась более компактными сюжетными играми вроде Control и Alan Wake 2, где 15-20 часов геймплея не перегружены гигантским открытым миром.
Dying Light: The Beast предложит около 20 часов насыщенного экшена. Разработчики уверяют, что игра обеспечит "оправдание каждого потраченного фунта, доллара, евро или юаня" за счёт тщательно продуманного, а не растянутого игрового опыта. Такой подход, по мнению студии, лучше соответствует современным игровым привычкам аудитории.
Релиз Dying Light: The Beast состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Вместо тягомотины растянутой они вдохновились тягомотиной гграфоманской
Нелепые попытки выдать dlc за полноценную игру🫠
👍👍👍
как они переобулись, а помню хвастались, что в Dying Light 2 500 часов контента
Но не соврали же, 50ч вся игра и 450ч беготня ради ачивки километража
Пока интригует! А там посмотрим. Пусть игра действительно окажется хорошей, как о ней говорят. И нам хорошо и разрабам приятно.
Я думаю на уровне 2 будет но первой
Посмотрим, заценим. В пустую болтавню не верим)
А в новой части лучи будут? 🙏 // Nvidia Power