Разработчики Dying Light: The Beast вдохновлялись Control и Alan Wake 2, а не растянутой Assassin's Creed: Shadows

Разработчики Dying Light: The Beast сознательно выбрали компактный формат игры, противопоставляя его гигантским открытым мирам вроде Assassin's Creed: Shadows.

Тимон Смектала, директор франшизы, критически высказался о современных тенденциях к перегруженности контентом, отметив, что многие игроки просто не доходят до финала в массивных проектах:

Когда я запускаю Assassin's Creed: Shadows, то сразу понимаю, что никогда её не закончу. Конечно, я все равно получаю отдачу от потраченных средств, но не за счёт того, что завершаю игру.

При этом разработчик подчеркнул, что студия вдохновлялась более компактными сюжетными играми вроде Control и Alan Wake 2, где 15-20 часов геймплея не перегружены гигантским открытым миром.

Dying Light: The Beast предложит около 20 часов насыщенного экшена. Разработчики уверяют, что игра обеспечит "оправдание каждого потраченного фунта, доллара, евро или юаня" за счёт тщательно продуманного, а не растянутого игрового опыта. Такой подход, по мнению студии, лучше соответствует современным игровым привычкам аудитории.

Релиз Dying Light: The Beast состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.