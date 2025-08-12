Реальные паркуристы повторили опасные трюки и схватки с зомби из Dying Light: The Beast

Студия Techland в преддверии выхода своего нового экшена Dying Light: The Beast решила вернуться к корням не только в геймплее, но и в маркетинге. Разработчики вновь объединились с популярным YouTube-каналом Ampisound, известным своим паркур-контентом, чтобы создать продолжение легендарного вирусного видео, вышедшего 10 лет назад для продвижения самой первой Dying Light.

Новый ролик, снятый от первого лица и получивший название «Zombie Escape! Parkour POV Chase», выступает своего рода сиквелом. В нем мы видим новых, более опытных бегунов, которые пытаются выжить в еще более разрушенном и опасном окружении, кишащем толпами зомби. Видео идеально передает атмосферу и динамику, которыми славится серия, и демонстрирует опасные трюки, выполненные профессиональными паркуристами.

А здесь можно увидеть их первый ролик, который сегодня уже достиг 66 миллионов просмотров и получил больше 500 тысяч лайков:

Акцент на жестокости и реализме идеально сочетается с тем, что обещают разработчики в самой игре. Геймдиректор Dying Light: The Beast не так давно заверял фанатов, что их ждет по-настоящему хардкорный опыт с кровавой расчлененкой и разнообразным арсеналом для уничтожения зараженных. Подробнее об этом можно прочитать здесь:

Стоит напомнить, что игрокам придется подождать немного дольше, чтобы лично оценить все нововведения. Недавно стало известно, что релиз Dying Light: The Beast перенесен: вместо изначально намеченной даты 22 августа игра выйдет на четыре недели позже, 19 сентября 2025 года, на ПК и консолях нового поколения.