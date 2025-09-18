Релиз Dying Light: The Beast прошел успешно - игра получила 92% положительных отзывов в Steam

Второе возвращение Кайла Крейна собирает положительные отзывы в Steam. По мнению игроков, Dying Light: The Beast оказалось шагом в правильном направлении. На данный момент рейтинг ПК-версии в Steam составляет 92% (на основе 1128 отзывов).
По мнению геймеров, Techland удалось создать отличную игру в жанре survival horror для поклонников постапокалипсиса, заслужившую высокую оценку за отличную атмосферу, полную жестокости и крови, создающую ощущение настоящей необузданной силы. Здесь можно почувствовать себя настоящим монстром, который уничтожает все на своем пути — и это доставляет огромное удовольствие. Что касается технической стороны, то оптимизация приятно удивляет. Работает игра плавно, без серьезных просадок FPS и багов, что особенно важно для динамичных проектов.
Также стоит отметить, что спин-офф доступен всего несколько часов, но уже успел показать второй по величине старт в серии Dying Light, с пиком в почти 90 (89,927) тысяч одновременных игроков, и и это число может еще возрасти. Сейчас в игре зарегистрировано более чем 85 тысяч игроков, согласно данным сервиса SteamDB.
Незадолго до премьеры новой Dying Light компания Techland сообщила, что уже более миллиона человек сделали предзаказ. Кроме того, релиз игры был перенесен на день раньше, что для фанатов, ожидающих возвращения Кайла Крейна в роли зомби, жаждущего свежих мозгов, имело большое значение. Именно так – The Beast с самого начала рекламировалась как возвращение к истокам всей серии и к тому, какой была первая часть. Возвращается не только герой оригинала, но и несколько старых механизмов, которые должны были заменить сомнительные дизайнерские решения из Dying Light 2.
Dying Light: The Beast доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
На Пг опять нос воротят судя по комментам.Гемпелей,атмосфера ,оптимизон есть.Докопались до графона...
Так докопались и за травы и земли. Да она там не ахти, ну я как то не замечал пока кто-то фото не выложил, там как по мне большая часть в городе геймплея (пока что) и не сильно то в ту траву всматриваешся. Ну за то для них, борда это эталон графики.
На пг какие то дотошные нытики вечно недовольные
Ну да, трава и земля, такие себе, текстуры как в двойке, но модели окружения сами по себе точно лучше чем в двойке (хотя я до основной локации не добрался еще). По освещению видно что оно под rtgi делалось, в игре как будто hbao/ssao вообще нет, поэтому выглядит вычурно плоско (прям реально дл1 напоминает 😆). При этом оптимизация отличная, это пока что без рт, но если там как в 2ке с рт то проблем не будет. А так по геймплею реально старались под копейку делать, и как по мне то получилось. Подожду пока патч с rtgi выйдет и буду играть.
Уже на торрентах. Качаем
Ру локализация...покупаю по любому
Поляки добрые люблю.
Игра млять ток вышла а бараны уже положит оценки ставят😂я посмотрел оптимизон - хуже чем у 2 части хотя графон такой же. оптимизон примерно как у игр на урине 5 хотя конечно лучше чем у борды 4))
у борды генерация работает идеально, тут же генерация кривая и только хуже становится, поэтому длс спасает, а так в целом норм часть подпривыкнуть часик и все катаешь и не паришься, все нравится
кстати в борде лучи есть, а тут тут их нету, с лучами оптимизация была бы как в борде
в борде 4 нет ни графона ни лучей, на бумаге конечно они есть а по факту в игре их нет
со 2 частью тут ничего общего. тут графа как в 1
Игра идет нормально за 2 часа не одного вылета!
У меня был, ну и за АМД. Они как всегда в своём репертуаре. Ну скорей все сам виноват я ещё сворачивал игру много раз.
у меня оконный режим без рамок на кваде разрешение! Все по максимуму выставлено кроме света и теней 60 фпс выставил с джойстиком оно самое !Игрой доволен,был бы еще больше если бы моник hdr был бы!
Уже успел чуть поиграть и в искреннем восторге, как когда-то, 10 лет назад, от первой части.
Релиз Dying Light: The Beast прошел успешно - игра уже на торрентах.😄
Ну в целом круто, такое можно и приобрести 😍
что за машина)
Плавно работает? Фризы начинаются лютые в городе при высоком фпс.
Мб чего стороннего поназапускал? Винда 11?
11 да, после перезапуска вроде нормальным фпс становится, походу какая-то утечка памяти.