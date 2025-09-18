Релиз Dying Light: The Beast прошел успешно - игра получила 92% положительных отзывов в Steam

Второе возвращение Кайла Крейна собирает положительные отзывы в Steam. По мнению игроков, Dying Light: The Beast оказалось шагом в правильном направлении. На данный момент рейтинг ПК-версии в Steam составляет 92% (на основе 1128 отзывов).

По мнению геймеров, Techland удалось создать отличную игру в жанре survival horror для поклонников постапокалипсиса, заслужившую высокую оценку за отличную атмосферу, полную жестокости и крови, создающую ощущение настоящей необузданной силы. Здесь можно почувствовать себя настоящим монстром, который уничтожает все на своем пути — и это доставляет огромное удовольствие. Что касается технической стороны, то оптимизация приятно удивляет. Работает игра плавно, без серьезных просадок FPS и багов, что особенно важно для динамичных проектов.

Также стоит отметить, что спин-офф доступен всего несколько часов, но уже успел показать второй по величине старт в серии Dying Light, с пиком в почти 90 (89,927) тысяч одновременных игроков, и и это число может еще возрасти. Сейчас в игре зарегистрировано более чем 85 тысяч игроков, согласно данным сервиса SteamDB.

Незадолго до премьеры новой Dying Light компания Techland сообщила, что уже более миллиона человек сделали предзаказ. Кроме того, релиз игры был перенесен на день раньше, что для фанатов, ожидающих возвращения Кайла Крейна в роли зомби, жаждущего свежих мозгов, имело большое значение. Именно так – The Beast с самого начала рекламировалась как возвращение к истокам всей серии и к тому, какой была первая часть. Возвращается не только герой оригинала, но и несколько старых механизмов, которые должны были заменить сомнительные дизайнерские решения из Dying Light 2.

Dying Light: The Beast доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.