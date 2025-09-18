ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 411 оценок

Релиз Dying Light: The Beast прошел успешно - игра получила 92% положительных отзывов в Steam

Gruz_ Gruz_

Второе возвращение Кайла Крейна собирает положительные отзывы в Steam. По мнению игроков, Dying Light: The Beast оказалось шагом в правильном направлении. На данный момент рейтинг ПК-версии в Steam составляет 92% (на основе 1128 отзывов).

По мнению геймеров, Techland удалось создать отличную игру в жанре survival horror для поклонников постапокалипсиса, заслужившую высокую оценку за отличную атмосферу, полную жестокости и крови, создающую ощущение настоящей необузданной силы. Здесь можно почувствовать себя настоящим монстром, который уничтожает все на своем пути — и это доставляет огромное удовольствие. Что касается технической стороны, то оптимизация приятно удивляет. Работает игра плавно, без серьезных просадок FPS и багов, что особенно важно для динамичных проектов.

Также стоит отметить, что спин-офф доступен всего несколько часов, но уже успел показать второй по величине старт в серии Dying Light, с пиком в почти 90 (89,927) тысяч одновременных игроков, и и это число может еще возрасти. Сейчас в игре зарегистрировано более чем 85 тысяч игроков, согласно данным сервиса SteamDB.

Незадолго до премьеры новой Dying Light компания Techland сообщила, что уже более миллиона человек сделали предзаказ. Кроме того, релиз игры был перенесен на день раньше, что для фанатов, ожидающих возвращения Кайла Крейна в роли зомби, жаждущего свежих мозгов, имело большое значение. Именно так – The Beast с самого начала рекламировалась как возвращение к истокам всей серии и к тому, какой была первая часть. Возвращается не только герой оригинала, но и несколько старых механизмов, которые должны были заменить сомнительные дизайнерские решения из Dying Light 2.

Dying Light: The Beast доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

47
35
Комментарии:  35
VIGITAL ART

На Пг опять нос воротят судя по комментам.Гемпелей,атмосфера ,оптимизон есть.Докопались до графона...

14
ОгурчикЮрец

Так докопались и за травы и земли. Да она там не ахти, ну я как то не замечал пока кто-то фото не выложил, там как по мне большая часть в городе геймплея (пока что) и не сильно то в ту траву всматриваешся. Ну за то для них, борда это эталон графики.

6
Madiark

На пг какие то дотошные нытики вечно недовольные

10
ParanoidRusty

Ну да, трава и земля, такие себе, текстуры как в двойке, но модели окружения сами по себе точно лучше чем в двойке (хотя я до основной локации не добрался еще). По освещению видно что оно под rtgi делалось, в игре как будто hbao/ssao вообще нет, поэтому выглядит вычурно плоско (прям реально дл1 напоминает 😆). При этом оптимизация отличная, это пока что без рт, но если там как в 2ке с рт то проблем не будет. А так по геймплею реально старались под копейку делать, и как по мне то получилось. Подожду пока патч с rtgi выйдет и буду играть.

3
vegas99

Уже на торрентах. Качаем

10
CoolKaz

Ру локализация...покупаю по любому

9
Anarchy Mother of Order

Поляки добрые люблю.

6
KnowingVaelin

Игра млять ток вышла а бараны уже положит оценки ставят😂я посмотрел оптимизон - хуже чем у 2 части хотя графон такой же. оптимизон примерно как у игр на урине 5 хотя конечно лучше чем у борды 4))

9
Лидер Мур PREMIUM GAMER

у борды генерация работает идеально, тут же генерация кривая и только хуже становится, поэтому длс спасает, а так в целом норм часть подпривыкнуть часик и все катаешь и не паришься, все нравится

кстати в борде лучи есть, а тут тут их нету, с лучами оптимизация была бы как в борде

1
KnowingVaelin Лидер Мур PREMIUM GAMER

в борде 4 нет ни графона ни лучей, на бумаге конечно они есть а по факту в игре их нет

5
chanp14

со 2 частью тут ничего общего. тут графа как в 1

2
Bait795

Игра идет нормально за 2 часа не одного вылета!

8
ОгурчикЮрец

У меня был, ну и за АМД. Они как всегда в своём репертуаре. Ну скорей все сам виноват я ещё сворачивал игру много раз.

6
Bait795 ОгурчикЮрец

у меня оконный режим без рамок на кваде разрешение! Все по максимуму выставлено кроме света и теней 60 фпс выставил с джойстиком оно самое !Игрой доволен,был бы еще больше если бы моник hdr был бы!

5
norton672

Уже успел чуть поиграть и в искреннем восторге, как когда-то, 10 лет назад, от первой части.

8
Лидер Мур PREMIUM GAMER
4
Viking90

Релиз Dying Light: The Beast прошел успешно - игра уже на торрентах.😄

7
Петюша Петюшенька

Ну в целом круто, такое можно и приобрести 😍

6
Лидер Мур PREMIUM GAMER

что за машина)

5
Dark1994

Плавно работает? Фризы начинаются лютые в городе при высоком фпс.

5
Петюша Петюшенька

Мб чего стороннего поназапускал? Винда 11?

Dark1994 Петюша Петюшенька

11 да, после перезапуска вроде нормальным фпс становится, походу какая-то утечка памяти.

1
