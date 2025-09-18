СМИ в целом положительно приняли Dying Light: The Beast

Официально — Dying Light: The Beast стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X, предлагая игрокам совершенно новое приключение с возвращением Кайла Крейна, главного героя первой Dying Light, выпущенной в 2015 году.
С выходом игры специализированные издания начали делиться своими обзорами и оценками игры с открытым миром, которая была хорошо принята, сохранив средний балл на уровне предыдущих игр.
На момент публикации, с учётом версии для ПК, Dying Light: The Beast имела рейтинг Metascore 78, основанный на 17 положительных, 6 нейтральных и 1 отрицательном отзывах. На OpenCritic средний балл 82 от ведущих критиков, и 86% критиков рекомендуют игру Techland.
Areajugones – 92
Techland находилась под пристальным вниманием тысяч игроков по всему миру; это был последний экзамен, и разработчик с блеском его сдал. Dying Light: The Beast — это Dying Light ещё больше, чем когда-либо; они извлекли уроки из ошибок второй части и вернулись на путь, с которого им никогда не следовало сходить. Это весело, это безумно — короче говоря, это шедевр с одним из лучших главных героев и злодеев за последние годы.
CGMagazine – 90
Dying Light: The Beast — это невероятный шаг в развитии серии, возвращающий ощущение движения и оружия, причём дорабатывающий их, делая их ещё более брутальными, что просто сенсационно после радикальных изменений, привнесённых Dying Light 2.
GameSpot – 80
Dying Light всегда была серией, которая хорошо справляется с несколькими вещами, но часто отвлекается, пытаясь сделать слишком много всего одновременно. В конечном счёте, The Beast фокусируется на лучших сторонах Dying Light, предлагая мир, более пугающий, сложный и захватывающий для исследования, чем любая другая игра серии.
Gamereactor UK – 70
Это серьёзное улучшение формулы Dying Light или шаг вперёд по сравнению с тем, что недавно предлагала Dying Light 2: Stay Human? Нет, совсем нет. Но в неё всё ещё невероятно интересно играть, это простая и лёгкая в освоении игра с достаточной глубиной, чтобы заставлять вас возвращаться к ней снова и снова. Да, без сомнений. Формула Dying Light остаётся выдающейся, даже несмотря на то, что она всё ближе к необходимости серьёзных инноваций.
Gamekult – 40
Dying Light: The Beast — это сплошной шум и мало экшена. У Techland были правильные идеи и инструменты для создания хорошо структурированного приключенческого боевика, но игра страдает от плохого дизайна уровней, слабого сюжета и повторяющихся столкновений с прокаченными зомби.
Я блеванул с графики и закрыл игру. Сейчас я не готов ностальгировать по xbox 360
сразу по вкусу видно что ты ОЧЕНЬ сильно разбираешься в графике и в стиле
а я держусь пока, да графон жесть убогий, но за то паркур крутой, и физика норм, хочу просто заценить все же огнестрел и машину ( машину нашел, но там столько разрабы зомбарей по карте расставили, я проехал 50 метров и они разбили мне авто и она взорвалась круто нет ) , оружие тоже кстати не очень, мягко говоря)
Иди играй в смуту и успокойся лол
Всё уже качаю с торрента.
пофиг на оценки. щас сами поиграем и оценим. лично мне кажется игра будет топчик. единственное могут быть баги, но для этих разрабов это норма
выложили
Качаю
// Евгениий Скороход
Игра явно лучше второй части. Вторую вообще никак не воспринимаю, так "второй блин комом". НО! Что снова за хня с ПРИВЯЗАННЫМИ действиями?! К примеру, переназначаю клавиши управления на мышь, мне так удобнее, но, по умолчанию на левую кнопку мыши уже привязано действие УДАР О ЗЕМЛЮ и это действие не меняется. Очень мешает при передвижении, каждый прыжок, спуск с зажатой левой кнопкой мыши и этот Крейн лупит оружием, кулаком о землю. Разрабы - уберите эту фигню.