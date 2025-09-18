СМИ в целом положительно приняли Dying Light: The Beast

Официально — Dying Light: The Beast стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X, предлагая игрокам совершенно новое приключение с возвращением Кайла Крейна, главного героя первой Dying Light, выпущенной в 2015 году.

С выходом игры специализированные издания начали делиться своими обзорами и оценками игры с открытым миром, которая была хорошо принята, сохранив средний балл на уровне предыдущих игр.

На момент публикации, с учётом версии для ПК, Dying Light: The Beast имела рейтинг Metascore 78, основанный на 17 положительных, 6 нейтральных и 1 отрицательном отзывах. На OpenCritic средний балл 82 от ведущих критиков, и 86% критиков рекомендуют игру Techland.

92 – Areajugones

90 – CGMagazine

90 – Eurogamer Poland

90 – GamesRadar+

90 – Hobby Consoles

85 – GRYOnline.pl

85 – GamingTrend

85 – Loot Level Chill

85 – XboxEra

82 – GamePro Germany

80 – CD-Action

80 – Gamesurf

80 – GameSpot

70 – Gamereactor UK

70 – PCMag

70 – IGN

70 – PC Gamer

65 – Wccftech

60 – Eurogamer Germany

40 – Gamekult

Techland находилась под пристальным вниманием тысяч игроков по всему миру; это был последний экзамен, и разработчик с блеском его сдал. Dying Light: The Beast — это Dying Light ещё больше, чем когда-либо; они извлекли уроки из ошибок второй части и вернулись на путь, с которого им никогда не следовало сходить. Это весело, это безумно — короче говоря, это шедевр с одним из лучших главных героев и злодеев за последние годы.

Dying Light: The Beast — это невероятный шаг в развитии серии, возвращающий ощущение движения и оружия, причём дорабатывающий их, делая их ещё более брутальными, что просто сенсационно после радикальных изменений, привнесённых Dying Light 2.

Dying Light всегда была серией, которая хорошо справляется с несколькими вещами, но часто отвлекается, пытаясь сделать слишком много всего одновременно. В конечном счёте, The Beast фокусируется на лучших сторонах Dying Light, предлагая мир, более пугающий, сложный и захватывающий для исследования, чем любая другая игра серии.

Это серьёзное улучшение формулы Dying Light или шаг вперёд по сравнению с тем, что недавно предлагала Dying Light 2: Stay Human? Нет, совсем нет. Но в неё всё ещё невероятно интересно играть, это простая и лёгкая в освоении игра с достаточной глубиной, чтобы заставлять вас возвращаться к ней снова и снова. Да, без сомнений. Формула Dying Light остаётся выдающейся, даже несмотря на то, что она всё ближе к необходимости серьёзных инноваций.

Dying Light: The Beast — это сплошной шум и мало экшена. У Techland были правильные идеи и инструменты для создания хорошо структурированного приключенческого боевика, но игра страдает от плохого дизайна уровней, слабого сюжета и повторяющихся столкновений с прокаченными зомби.